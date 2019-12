Ilustrační FOTO - Pixabay

Madrid hlásí: Nepřešlapujme, planeta hoří!

Naléhavými výzvami k účinnější ochraně ovzduší v pondělí první řečníci zahájili v Madridu 25. konferenci OSN o změnách klimatu (COP25). Účastní se jí asi 50 šéfů států či vlád, zástupci mezinárodních organizací, šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a řada dalších politiků i expertů. Do Porgugalska doplula z Ameriky i Greta Thunbergová. Prvního dne COP25 se zúčastnili i český premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Generální tajemník OSN António Guterres upozornil, že dopady klimatických změn jsou stále nebezpečnější. »Musíme konečně ukázat, že bereme vážně náš závazek ukončit válku proti přírodě - že máme politickou vůli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050,« prohlásil Guterres na konferenci, jejíž heslo zní Time for Action (Čas jednat). Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje (například výsadbou stromů) tolik emisí, kolik vyprodukuje.

»Pokud rychle nezměníme náš životní styl, ohrožujeme život samotný,« řekl Guterres. Apeloval také na velké znečišťovatele ovzduší, aby přestali stavět uhelné elektrárny, jinak budou veškeré snahy o zastavení klimatických změn odsouzeny k nezdaru. Svůj další emotivní projev zakončil naléhavou výzvou: »Skutečně chcete, aby si nás pamatovali jako generaci, která strkala hlavu do písku a přešlapovala, zatímco planeta hoří?!«

Andrej Babiš v Madridu v projevu na konferenci mj. uvedl, že ČR nebude moci dosáhnout uhlíkové neutrality bez jaderné energie. Řekl také, že klimatické závazky stanovené do roku 2020 ČR splní a v některých oblastech i překoná. Babiš v projevu zdůraznil, že úsilí v boji proti globálnímu oteplování musejí vyvinout všechny státy světa, nejen Evropa. Českým novinářům pak řekl, že řada států emise zvyšuje. »Pokud dnes máme emise v Evropě, které jsou třikrát menší než v Číně, a Čína teď oznámila, že bude stavět tolik kapacit uhelných elektráren jako celá Evropa, tak to nikdy nemůže fungovat,« vysvětlil.

V Madridu, kde se čeká kolem 29 000 účastníků a která potrvá do 13. prosince, se bude v pátek také demonstrovat, mj. i proto, že největší světoví znečišťovatelé ovzduší jako USA, Čína a Indie jsou zastoupeni delegacemi na ministerské či nižší úrovni… Například oficiální americkou delegaci v Madridu vede pouze představitelka ministerstva zahraničí Marcia Bernicatová, zatímco Trump exhibuje na souběžném nedalekém summitu NATO v Londýně. Toho paktu NATO, který ovzduší znečišťuje přímo katastrofální měrou!

USA v listopadu právě kvůli Trumpovi oznámily, že oficiálně zahájily proces odstoupení od stále platné pařížské klimatické dohody, demokratická předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ale v pondělí na konferenci v Madridu v čele 11členné delegace demokratických kongresmanů prohlásila, že USA se dál řídí politikou pařížské klimatické dohody.

Chilská ministryně životního prostředí Carolina Schmidtová, jejíž země konferenci předsedá, vyzvala vlády k ambicióznějším závazkům snižování emisí skleníkových plynů. Důležitým bodem na madridské konferenci má být rovněž obchodování s emisemi či kompenzace škod způsobených dopady klimatických změn, o něž žádají rozvojové země.

Španělský premiér Pedro Sánchez podle ČTK také zdůraznil roli žen v boji proti klimatickým změnám. Uvedl, že jako první vyjádřila obavy z globálního oteplování v důsledku většího množství oxidu uhličitého v atmosféře americká fyzička Eunice Footeová už v roce 1856!

Dopad na lidské zdraví

Klimatické změny by se skutečně neměly podceňovat – mají totiž negativní dopad i na lidské zdraví. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). Kvůli změnám klimatu podle ní více lidí trpí tepelným stresem, extrémními výkyvy počasí i nemocemi, které přenáší komáři. »Klimatická krize si vybírá svou daň na zdraví. Proč? Protože naše plíce, náš mozek, naše oběhová soustava velmi trpí jevy, které jsou příčinou klimatických změn,« uvedla za WHO Maria Neiraová, ředitelka odboru životního prostředí, klimatických změn a zdraví.

»WHO považuje klimatické změny za možná největší zdravotní riziko 21. století,« uvedl odborník zdravotnické organizace Diarmid Campbell-Lendrum. Podle něj musíme snížit emise oxidu uhličitého, jinak budeme dál ničit zásoby jídla, pitné vody a ovzduší, tedy »vše, co potřebujeme k udržení dobrého zdravotního stavu populace«. WHO odhaduje, že ročně zemře kvůli znečištění ovzduší přes sedm milionů lidí.

Roman JANOUCH