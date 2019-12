Milion chvilek opět na scéně

Kdyby neměl Mikuláš Minář premiéra Babiše, musel by si jej vymyslet. Co je Milion chvilek?

Je to řádně ve volbách zvolený subjekt? Rozhodně ne, to jen Minář, donedávna neznámý, chce uchopit moc do svých rukou. Zneužívá k tomu kdeco. To už bylo v minulosti mnohokrát a vždy se špatným výsledkem pro lidi. Je nutné se ptát, proč se nesoustředí na problémy, které trápí lidi našich měst a obcí. Jen namátkou, je třeba i nadále pracovat na zlepšení zdravotnictví, dopravy, školství, vrátit vodu státu, městům a obcím, řešit kůrovce, kvalitu i cenu potravin. Jenže to není pro Mináře dost dobré, běžný život není v jeho okruhu zájmu.

Lidé stojí pevně nohama na zemi a jen oni rozhodnou, kam se bude naše republika ubírat. Proto pečlivě vnímejme, co se kolem nás děje. Pro mě je důležitý důstojný život pro všechny, ne nepřiměřené ambice jednotlivce. Zlepšení života pro občany je hlavní náplní programu KSČM i mého.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM