Už konečně by měl někdo říci dost

Nevím, zda Andrej Babiš přestoupil nějaký unijní předpis, či nikoli. Ostatně nebyl-li by premiérem, »pes by po něm neštěkl«, chová se totiž jako člověk polistopadového režimu. Shromažďuje kapitál, je miliardář, schopnější než jiní. Kapitalista, jak jinak. Proč tolik nenávisti od jiných stoupenců kapitalismu? Proč čeští politici myslící »pirátsky« se na něj společně s již v minulosti profláknutou pravicí vrhli jako »vlci na ovce«? Proč ten, kde vyhrál volby, nemůže v klidu vládnout? Protože si to někdo nepřeje, někdo nejen z Prahy, ale kamarádi z Bruselu? Chápu, že Babiš zastupuje jednu skupinu kapitálu a ti, co se na něj vrhají, zase jinou, a jde jim o funkce a svou »čechovládu«. Babiš je však pro nás určitá jistota, že jako národ nepodlehneme některým tlakům, jež z nás udělají opravdové slouhy těch nejmocnějších a nejdravějších.

K moci se tlačí ti, kteří by jinak neměli naději, i ti, kteří už zklamali a myslí, že na jejich činy to každý zapomněl, ti ambiciózní studentíci ze zahraničních škol, kteří pod vlivem sorosovských myšlenek se už necítí Čechy, ale Evropany, kteří už postavili mnohé z historie na hlavu. Prostě ti, kteří si myslí, že jsou nejlepší a nejschopnější a lidé jim zatím věří, protože nejsou zapojeni do nečasovských a sobotkovských afér. Protože zapojit se do nich neměli příležitost, ale už dokázali vyrobit nové aféry, které ohrožují náš obchod, zahraniční styky, bez ohledu na to, že nás to bude mnoho stát. Ne je, oni jsou přece VIP, ale nás ostatní. Kdyby mohli, pak by snad vyhlásili i válku Číně a Rusku, obklíčili by je zbraněmi a dál zvýšili už tak vysoké napětí ve světě. Sice na to nemají, ale na to, aby sem k nám nastěhovali určitou část muslimských utečenců, o nichž nic nevíme a kteří třeba spolupracovali s Islámským státem a jde jim jen o lepší život, na který si ani nevydělají, na to mít mohou. Musí však ještě více zdestabilizovat za pomoci jistých sil v Evropské unii, naši zem.

Namísto toho, aby vláda vládla, je neustále pod tlakem a jsou vymýšleny důvody, proč ten či onen musí odejít, proč právě oni by je měli nahradit. Tedy ti vůdci tzv. demokratické opozice a samozvanci z Milionu chvilek. Vláda, která přece jen něco udělala pro obyčejné lidi - podotýkám, že nejsem babišovec - musí padnout, protože jen jim je přisouzeno vládnout. A už není ani třeba se zaštiťovat floskulí »čistých rukou«, protože to není nic jiného než další Potěmkinova vesnice tentokrát v tzv. demokratickém hávu.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov