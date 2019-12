Plný regál zboží a všechno je NEJ!

Máme za sebou fanatismus v podobě tzv. Black Friday. Původně americký obchodní trik se stal obří pavučinou pro zákazníky i u nás doma. Všechno je »skoro za hubičku«, tak to holt musíme koupit. Problémy jsou však trojího druhu. Zaprvé jdeme kupovat hlavně to, co nepotřebujeme, a to jen proto, že je to levné. Zadruhé je ovšem třeba říci, že s tou laciností to taky není žádná sláva. Mnohé výrobky se totiž původně neprodávají za přeškrtnuté ceny – ty jsou zcela fiktivní a navýšené, aby se z nich pak mohlo udělat ono astronomické slevové procento. Tak například podle zdrojů BH Securities, a. s., měla společnost Mountfield o uplynulém Black Friday v akci 163 produktů s průměrnou slevou 63 procent. Ve skutečnosti však slevy dosáhly v průměru pouze úrovně 26 procent.

No a konečně třetím prohřeškem obchodníků je, že využívají doporučenou maloobchodní cenu k výpočtu slevy. Prozkoumáte-li však údaje přímo u výrobců, dojdete k »překvapivému« závěru, že uváděná cena absolutně nekoresponduje s tím, co deklarují obchodníci.

Black Friday je za námi, slevy ale nekončí. Už teď mnohé obchody lákají na předvánoční výhodné ceny, no a po svátcích zase bude následovat – však to znáte – velký povánoční výprodej. Zkrátka a dobře, jeden masivní útok na naše peněženky za druhým. A ve chvíli, kdy se, žel, vyprázdní z bankovek úplně, máme »úžasné štěstí«, jelikož nám »hodní prodejci« nabídnou zboží na splátky. Že ho několikanásobně přeplatíme, si můžete být betonově jisti. No a ještě dramatičtější volba je půjčit si na dárky od bankovních institucí a nedej bože skončit v pasti zvané lichva. Vytloukáte klín klínem a divíte se, jak hluboko jste až zabředli. Že je to případ jen tzv. finanční negramotnosti? Kdepak, podle loňských statistik má s předvánoční půjčkou zkušenosti téměř každý pátý Čech (17 procent). Pro zhruba třetinu z tohoto množství byl hlavní motivací momentální nedostatek hotovosti, 21 procent z nich však v průzkumu uvedlo, že si na dárky půjčilo vzhledem k dlouhodobému nedostatku finančních prostředků.

Ptáte se, proč vlastně? Nastraženou pastí je masivní reklama, díky které musíte mít prakticky vše – počínaje čisticími prostředky, přes zahradní nářadí, až třeba po pilulky na erekci. Mimochodem, fakt, že v televizi propagují zázračné sexuální pomůcky, ale i třeba prostředky proti vaginální suchosti před desátou hodinou večerní, kdy jste najednou terčem zvídavých pohledů i dotazů malých dětí, mně vadí. Ale to už je jiná kapitola.

»Já nevím a nevím a nevím sám, za co vlastně prachy utratit mám, plnej regál zboží a všechno je NEJ, a každej mluví pravdu, jen hlavně dobře vybírej,« zpívala před 20 lety v jedné ze svých písní moravská kapela Argema. A ono je to stále aktuálnější! Přitom vánoční pohoda by měla být o něčem úplně jiném než o nakupování drahých dárků, honění se za všemožnými – jasně že fiktivními – slevami a stresu, který s tím logicky úzce souvisí.

Tak mi to nedá než si povzdechnout, že v mnoha věcech bychom se mohli – a dokonce měli – vrátit k tradičnějšímu pojetí svátků, ale i prodávání a nakupování jako takovému. A vůbec, k tradičnějšímu způsobu života celkově. Konzum, který s sebou přinesla kapitalistická společnost, stejně jako podvody ve jménu zisku, nepřinášejí nic dobrého jedincům ani celým rodinám.

Petr KOJZAR