Problémem mládeže je pochopit, že solidarita je primární

Nedávno jsem se účastnil jedné diskuse s mladými studenty z gymnázia v Praze, kteří sami projevili zájem o tuto diskusi na téma kapitalismus versus socialismus. Tušil jsem, že bude snaha spíš přesvědčit nás, kteří se hlásíme k cestě socialismu, že socialismus přece není to, co oni sami by si přáli do budoucnosti. Nicméně od začátku byla pravidla diskuse nastavena opravdu demokraticky, tedy na principech vzájemného uznání. Takže tam, kde začínala svoboda druhého diskutujícího, končila svoboda prvního diskutujícího.

Diskuse začala o ostrých tématech. Obrátilo se to nakonec deduktivním způsobem ke konkrétním věcem i oboustrannému uznání. Nemůžu mluvit za studenty, byli docela konstruktivně kritičtí a bylo cítit, že jistou míru empatie pro nejnižší vrstvy mají, ale jen do určité míry. Nedokázal jsem odhadnout do jaké.

Diskutovalo se nejvíc o významu vzdělání a diskuse byla opravdu v tomto směru velmi, ale velmi živá. Dnešní studenti se domnívají, že pokud dosáhnou co nejvyššího vzdělání, je to jasná záruka jejich materiálního úspěchu. Diskuse byla dokonce tak živá, že když profesor, který je doprovázel, oznámil, že musejí jít zpátky do třídy, tvrdé jádro řeklo, že v žádném případě to neakceptuje.

Byl jsem trochu v šoku, neboť jsem si uvědomil, že nerespektují učitelskou autoritu, i když věřím, že chtěli dokončit diskusi, která je zajímala a byla pro ně důležitá. Ale forma dala jasně najevo, že učitel je pouhý sluha, ne autorita. Hlavně si to absolutně neuvědomili. To hlavní, co však já osobně považuji za problém, je, že značnou část diskuse věnovali jedné, pro ně zásadní věci, a to - proč by se měli dělit s těmi, co žádné vzdělání nemají nebo mít nemohou a makají jen ve fabrikách? Že prý my, co máme vzdělání a vzděláváme se řadu let, nemůžeme přece na tom být stejně jako ti, co nemají vůbec vzdělání. Prostě zásadně se oddělovali a nadřazovali. Své vzdělání kladli nad výrobu hodnot.

Studenti si také neuvědomují zásadní dvě věci, že někdo ty výrobky musí vyrobit, že ne každý má stejné dispozice (fyzické či mentální). A hlavně, že dělit se a být solidární s každým člověkem, pokud není ztělesněné zlo, je nejen normální projev lidství, ale hlavně, že být solidární v pozitivním slova smyslu je naší zcela jasnou povinností a pro lidstvo je principem číslo jedna. Jinak se nikam dopředu neposuneme.

Nechci nijak těmto studentům křivdit, někdo je takto povrchně vychovával. Musím naopak ocenit jejich zájem a svým způsobem i uvědomělost. Nicméně poznatky z diskuse mě přesvědčily, jak důležité je vyvolávat diskuse a naučit mladou generaci, že bez společenské solidarity není společenský pokrok možný.

Roman BLAŠKO