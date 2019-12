Ilustrační FOTO - Haló noviny

Premiér kritizoval opozici, opozice premiéra

Návrh rozpočtu na příští rok je prorůstový, zvyšuje životní úroveň nejen seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti, řekl v úvodu sněmovní rozpravy před závěrečným schvalováním rozpočtu premiér Andrej Babiš (ANO).

Ve tříhodinovém projevu také prohlásil, že i když se ekonomické vyhlídky zhorší, vláda ekonomiku nezaškrtí, jako to udělaly předchozí pravicové kabinety, ale bude do ní pumpovat peníze. »I když bude hůř, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do platů, do důchodů, do ekonomiky a do investic,« prohlásil Babiš. Česká ekonomika je podle něj jednou z nejstabilnějších v Evropě. »Naši zemi čeká skvělá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky,« dodal.

»Pan premiér ukázal, že je schopen mluvit za všechny své ministry. Doufám, že čas, který využil, zkrátí případná vystoupení nebo reakce ostatních ministrů, kteří snad už hovořit nebudou,« okomentoval lakonicky pro náš list Babišovo dlouhé vystoupení předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Navrhovaný schodek rozpočtu představuje 40 miliard korun, stejně jako letos. Podle Babiše je však důležitější jeho výsledek. Deficit by mohl být i vyšší z titulu investic, poznamenal. Dodal však, že je otázkou, jak je na ně stát připraven. V souvislosti s deficitem kritizoval bývalé vlády vedené ODS, kterou obvinil, že zavinila problém s prudkým rozvojem solárních elektráren. »To dědictví ODS je šílené,« nechal se slyšet a občanským demokratům vzkázal, že zničili státní rozpočet. Jen letos jde na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren podle něj 30 mld. Kč. »Kdyby nebyly soláry, tak jsme mohli těch 30 miliard dát skutečně potřebným,« uvedl premiér.

Babiš kritizoval pozměňovací návrhy opozice, které podle něho nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly, protože některé snižují vládní rozpočtovou rezervu pod zákonem stanovenou hranici. Pozměňovací návrhy, které poslanci přednesli samostatně ve druhém čtení, přesouvají kolem 11 procent plánovaných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu mají činit 1618 miliard korun.

»Byli za mnou odboráři ze železnic, kteří chtěli, abychom podpořili konkrétní pozměňovací návrh Věry Kovářové (STAN), ale musel jsem jim říci, že přišli pozdě, že ten návrh nemůžeme podpořit, protože by to narušilo vybilancování státního rozpočtu,« informoval Vojtěch Filip.

Není důvod, aby ČR vracela dotace

Premiér kritizoval i návrhy opozice brát v rozpočtu peníze ze slev v dopravě pro seniory a studenty. »Senioři tu slevu velice oceňují,« řekl a dodal, že se zároveň zvýšilo využití veřejné dopravy. Kritiky se dočkal i návrh Stanislava Blahy (ODS) vzít půl miliardy z výdajů na kosmické aktivity. »Kosmické aktivity významně přispívají k ekonomickému růstu a zaměstnanosti v ČR,« argumentoval Babiš. Jsou podle něj například odrazem ekonomické vyspělosti země, protože dodávají vyspělé technologie. Věnoval se i plánovaným armádním nákupům, výdajům na obranu nebo boji s klimatickou změnou. Hovořil třeba o plánech na zadržování vody v krajině, o odpadovém hospodářství nebo o plánu vysadit miliardy sazenic stromů.

Ve svém vystoupení Babiš také prohlásil, že ČR nebude v souvislosti s auditem Evropské komise k jeho údajnému střetu zájmů vracet žádné evropské dotace. »Není pravda, že se budou vracet peníze. Není na to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat,« řekl. Je přesvědčen o tom, že žádný střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů. Uvedl také, že by neměl nic proti tomu, kdyby pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prověrku zveřejnil. Ministerský předseda uvedl, že se před poslanci vyjadřuje k auditu v souvislosti s tím, že Sněmovna mimořádně zařadila debatu o prověrce na čtvrtek. »A nemám ani důvod se toho zúčastnit, protože zkrátka se mě to netýká,« prohlásil.

Vládní návrh státního rozpočtu na příští rok nemá podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše žádnou vizi a jde o »myšlenkovou pustinu« a o rozpočet setrvačnosti. Podle šéfa SPD Tomia Okamury obsahuje i škodlivé výdaje, například na inkluzi ve školách.

»Vadí nám, že se vláda chová fiskálně velmi nezodpovědně. Jsme v době evidentní nezpochybnitelné ekonomické konjunktury, jsme v době, kdy se globálně ekonomice daří velmi dobře a vláda tuto dobu nevyužívá k tomu, aby tvořila a byla schopna tvořit jakékoliv rozpočtové rezervy,« prohlásil předseda STAN Vít Rakušan. Čtyřicet miliard schodku, který připravila vláda, je podle šéfa ODS Petra Fialy skutečně smutná vizitka hospodaření vlády. »Kdyby dnes někdo přiletěl třeba z Marsu a poslouchal předsedu vlády a jeho projev tady ve Sněmovně, tak by musel nabýt dojem, že Andrej Babiš je ve vládě od včerejška, nebo maximálně do ní přišel minulý týden. Protože podle něj všechno v uplynulých 30 letech bylo špatně, všichni jsme neschopní, nikdo nic neudělal...« uvedl.

Sněmovna jednala o státním rozpočtu celý den, hlasovala do pozdních večerních hodin, v době naší uzávěrky se ještě ani nedostala k pozměňovacím návrhům.

