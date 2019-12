Ilustrační FOTO - Haló noviny

NATO do Pobaltí a Polska

Pakt NATO se shodl na plánu posil pro Pobaltí a Polsko. Na tiskové konferenci to po konci summitu NATO oznámil generální tajemník Jens Stoltenberg. Ankara plán dosud blokovala a žádala, aby pakt výměnou za tureckou podporu uznal jako teroristické ty skupiny, proti nimž Turci bojují v Sýrii. Neshody v paktu jsou ale podle Stoltenberga normální a existovaly od jeho vzniku.

Turecko dlouhodobě požaduje, aby Západ uznal za teroristické kurdské milice YPG, proti nimž turecká armáda bojuje na severu Sýrie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan před odletem na londýnský summit uvedl, že Ankara jinak nepodpoří NATO v otázce obrany pobaltských států. Tu pakt už několik let posiluje proti Rusku. Stoltenberg podle ČTK řekl, že se »podařilo najít shodu na aktualizovaném obranném plánu pro Pobaltí a Polsko«. Na označení kurdských sil v Sýrii ale podle něj mezi členy NATO nadále panuje rozdílný názor. Erdogan prý za svůj náhlý souhlas nic nepožadoval.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Samozřejmě, že máme neshody, cokoli jiného by bylo divné,« řekl také Stoltenberg v reakci na dotaz na spory mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem a Erdoganem. Média před summitem, který měl být připomínkou sedmdesáti let existence nejsilnějšího spojenectví světa, široce referovala o slovních přestřelkách právě mezi vrcholnými představiteli některých členských zemí. »V NATO existovaly neshody po celou dobu jeho existence,« dodal Stoltenberg a připomněl například ostré spory mezi členy bloku v souvislosti s Američany vedenou invazí do Iráku v roce 2003. Američané do této země vpadli a rozvrátili ji na základě vymyšlených informací.

Trump pakt pochválil. Je silný a úspěšný, prohlásil. Úspěšný podle něj byl i summit. Před jeho zahájením vykřikoval, že státy, které nebudou odvádět dohodnutá dvě procenta hrubého domácího produktu na svou obranu, postihne Washington uvalením různých obchodních cel. Bez vysvětlení zrušil svou plánovanou tiskovou konferenci. Údajně kvůli rozmíškám s účastníky.

(ava)