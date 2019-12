Ilustrační FOTO - Haló noviny

Za tři vážné přestupky konec dávek

Chudší lidé, kteří spáchají tři závažné přestupky, možná přijdou na čtvrt roku o dávky v hmotné nouzi. Počítá s tím návrh poslanců ODS, který Sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání. Sociální demokraté zamítnutí předlohy neprosadili.

O příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení by měli podle návrhu ODS přijít lidé kvůli opakovanému rušení nočního klidu, krádežím a výhrůžkám nebo ublížení na zdraví. Půl roku by byli bez dávek pachatelé pravomocně odsouzení k podmíněnému trestu a až rok lidé, kteří čekají na nástup do vězení. »Návrh není koncipován jako trest, ale naopak má za cíl problematické příjemce dávek maximálně motivovat a fungovat i preventivně,« napsali poslanci ODS v důvodové zprávě.

Jan Bauer (ODS) zdůraznil, že smyslem návrhu je alespoň částečně řešit problematiku lidí, kteří žijí v blízkosti vyloučených nebo velmi komplikovaných lokalit v rámci ČR. Jedná se podle něj především o města a obce v rámci Ústeckého a Moravskoslezského kraje, ale také dalších regionů.

Roman Sklenák (ČSSD) neuspěl se snahou návrh zamítnout. »Ideově s ním zcela zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pokud bude schválen, tak v praxi přinese opačné důsledky, než které zamýšlejí předkladatelé,« zdůvodnil svůj návrh na zamítnutí novely. Podpořilo ho však jen 14 poslanců.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) vyjádřila za klub komunistických poslanců podporu novely. »Návrh podporujeme, i když samozřejmě reaguje jenom na opravdu malou část situace, která ve strukturálně postižených krajích je,« uvedla. Situaci v těchto regionech označila za tristní, je podle ní nejvyšší čas začít ji řešit. »To, že se nám tyto kraje vylidňují, je jenom důsledek toho, že tady zatím nikdo tuto situaci neřešil,« dodala Aulická.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Vláda ANO a ČSSD se k předloze postavila neutrálně. Ve stanovisku ale vyjádřila obavy z možného nárůstu počtu majetkových trestných činů a přestupků. Upozornila také na to, že někteří podmíněně odsouzení lidé by se ocitli v existenční nouzi a byli by na tom hůře než vězni, kterým poskytuje základní potřeby stát.

Poslanci ODS navíc chtějí novelou upřesnit navázání dávek na školní docházku dětí. Pokud rodiče potomky do školy neposílají, mohou jim úřady práce podporu státu odebrat už nyní. Podle občanských demokratů by se porušování povinné školní docházky mělo evidovat stejně jako ostatní přestupky. Úřady by informace o nich mohly sdílet, takže by se o přestupcích klientů dozvídaly automaticky.

Předlohu nyní posoudí sociální výbor.

(jad, ku)