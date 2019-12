David Krejčí dosáhl v NHL na další metu. FOTO - nhl.com

Krejčího dvoustý gól v NHL

Útočník David Krejčí vstřelil v NHL dvoustý gól, kterým zpečetil výhru Bostonu 2:0 nad Carolinou. U jeho jubilejní trefy si připsal asistenci David Pastrňák. Jakub Vrána se podílel dvěma góly na výhře Washingtonu 5:2 v San Jose a se 14 brankami v sezoně je v tabulce střelců NHL na hraně elitní desítky. Ondřej Palát pomohl brankou k vítězství Tampy Bay 3:2 v prodloužení na ledě Nashvillu.

První gól Bostonu padl až v 56. minutě, skóre otevřel Charlie Coyle. Za 68 sekund zvýšil Krejčí, který tečoval střelu Charlieho McAvoye od modré čáry. Rodák ze Šternberku je 19. českým hráčem, který dal v NHL 200 branek. Před necelými dvěma týdny dosáhl na stejnou metu Jakub Voráček.

»Je to nesobecký hráč, raději druhému přihraje. Dnes dal hezký gól, byl výsledkem toho, že chodí i před bránu. Je to opravdový profesionál, dobrý kluk a spoluhráč. Mám z něj radost,« řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen brankář Jaroslav Halák, který zneškodnil 24 střel a ozdobil 500. start v soutěži čistým kontem. Na konci druhé třetiny se ale Carolina radovala z gólu, když bekhendová střela Jacoba Slavina prošla z úrovně brankové čáry překvapivě až do branky. Slovenský gólman po chvilce protestoval, protože si všiml díry v brance.

»Zprvu jsem byl v šoku, protože jsem prostor u tyčky pokryl dobře. Říkal jsem si, že tudy přece puk nemohl projít. Když jsem se na to místo podíval pozorněji, zjistil jsem, že je v brance velká díra,« popsal Halák kuriózní moment. »Možná se to stalo při rozbruslení, nevím. Je ale dobře, že to ještě zkontrolovali u videa,« dodal. Na druhé straně dostal v brance Caroliny přednost James Reimer před Petrem Mrázkem, útočníka Martina Nečase nepustilo do hry zranění.

San Jose rychle vedlo, ale Washington ještě v úvodní třetině otočil na 3:1. »Prvních deset minut bylo dobrých. Nevím, co se pak s námi stalo. Možná jsme je dostatečně nedohrávali a nebránili těsně,« hledal vysvětlení obránce Sharks Radim Šimek.

Druhý gól hostů dal Vrána, jehož lehkou teč vytěsnil brankář Martin Jones na tyč, ale na následnou dorážku českého hráče už neměl nárok. Na konci druhé třetiny pražský rodák zvýšil ranou z mezikruží už na 5:1 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. K obratu přispěli Garnet Hathaway dvěma góly a John Carlson třemi body (1+2). Na jeden gól přihrál i obránce Michal Kempný.

Evander Kane ve třetí třetině snížil, ale vzápětí vzal San Jose naději na zvrat zbytečným faulem. Kanadský útočník udeřil do obličeje Radka Gudase, který se při pádu ještě praštil hlavou o mantinel. Českého obránce se okamžitě zastal Alexandr Ovečkin, k bitce ale nedošlo. Rozhodčí udělili Kaneovi za faul loktem pětiminutový trest a vyloučili ho do konce zápasu.

Na druhé straně nedohrál zápas Tomáš Hertl. Odchovanec pražské Slavie měl v poslední době problémy s kotníkem a na ledě strávil jen deset minut. Trenér San Jose Peter DeBoer řekl, že ho šetřil z preventivních důvodů. Stejně se zachoval i minulý týden, kdy stáhl Hertla ze hry v utkání s Los Angeles za stavu 4:0.

Palát odpověděl po 31 sekundách na vyrovnání Nashvillu a střelou z mezikruží dostal Tampu Bay ve 27. minutě do vedení 2:1. Český útočník se trefil v sezoně podeváté. Predators ještě jednou vyrovnali, v prodloužení ale rozhodl Nikita Kučerov o výhře hostů.

New Jersey podlehlo v prvním utkání po odvolání trenéra Johna Hynese doma Vegas 3:4. Pavel Zacha si připsal asistenci u gólu Jespera Bratta, po kterém Devils vedli 2:1. Na druhé straně zaznamenal jednu přihrávku Tomáš Nosek. Hlavním hrdinou zápasu byl Jonathan Marchessault, který v rozmezí 42. až 50. minuty otočil skóre na 4:2 čistým hattrickem.

(red)