Klopp má zakázáno prohrávat

Jürgen Klopp dosáhl nejrychleji z trenérů Liverpoolu na stovku výher v anglické fotbalové lize. Potřeboval jen 159 zápasů, milník pokořil ve středečním 15. kole díky triumfu 5:2 nad Evertonem. Dvaapadesátiletý Němec tvrdí, že každé vítězství mu zachránilo život, protože "Reds" mají podle něj zakázáno ztrácet body.

»Mám pocit, že každá z těch 100 výher pro mě představuje spásu. Vyhrát je pokaždé strašně důležité. Cítím, že od sezony 2017/18 máme zakázáno remizovat a už vůbec nesmíme prohrávat. Tehdy jsme bojovali o místo zaručující účast v Lize mistrů, o které jsme se přetahovali s Chelsea. Od té doby musíme vítězit a díkybohu se to klukům dost často daří,« citoval Kloppa klubový web.

»Nasbírali jsme celkem 300 bodů, ale jenom 43 z nich se počítá do této sezony. Nikdo z nás necítí úlevu. V sobotu nás čeká Bournemouth, který není spokojený se svou situací. Jediné, co mě zajímá, je, abychom se na utkání správně připravili. Statistiky jsou úžasné a po sezoně vypadají zajímavě, ale během ní mě vůbec nezajímají,« řekl rodák ze Stuttgartu.

Jeho svěřenci díky výhře nad Evertonem ovládli čtrnáctý ligový zápas v ročníku a tabulku vedou o osm bodů před Leicesterem. »Předvedli jsme opravdu dobrý výkon, obzvlášť vzhledem k okolnostem, které jsem promícháním sestavy vytvořil. Pět změn může způsobit problémy, ale žádné jsem neviděl. Bylo jasné, že půjde o velmi ostrý duel, takže jsme potřebovali co nejvíce odpočatých nohou,« uvedl Klopp.

»Co kluci z takového těžkého zápasu udělali, je výjimečné. Vstřelili jsme neuvěřitelné branky. Museli jsme bojovat. Pár věcí nám v obraně nevyšlo. Pravděpodobně jsme je překvapili naším systémem, zatímco oni nás ne. Když ho ale trochu změnili, nedokázali jsme se mu hned přizpůsobit, až ve druhé půli,« konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.

Liverpool po úvodním poločase vedl 4:2, oč se dvěma brankami zasloužil belgický útočník Divock Origi. »Hrál parádně. Nebylo to jenom o jeho gólech, které přitom byly mimořádné. Ta jeho druhá trefa, kdy si zpracoval dlouhou přihrávku a přeloboval gólmana, by se vešla do ankety o gól měsíce. Především nám ale pomáhal pohybem a rychlostí,« prohlásil Klopp.

