Ilustrační FOTO - Pixabay

Volkswagen teď hromadně žalují Britové

Bezmála 100 000 britských řidičů podalo hromadnou žalobu na německý koncern Volkswagen kvůli takzvané kauze dieselgate, kterou v roce 2015 odstartovalo zjištění, že naftové vozy z tohoto koncernu byly vybaveny softwarem, jenž sloužil k manipulaci s testy emisí. Jednání u vrchního soudu se v Británii koná za dva týdny, uvedla agentura Reuters.

»Toto soudní řízení jednou provždy rozhodne, zda koncern Volkswagen do těchto vozů instaloval zakázaná odpojovací zařízení. Bude to milník ve snaze našich klientů postavit Volkswagen v Británii k odpovědnosti,« řekl Garth Pope, který má v právní kanceláři Slater and Gordon na starosti skupinové žaloby. Kancelář zastupuje přes 70 000 zákazníků VW.

Německý koncern už dříve uvedl, že podvodný software byl instalován zhruba do 11 milionů vozů, z nichž 1,2 mil. jezdí v Británii. Soudní procesy po celém světě dosud automobilku vyšly na 30 miliard eur (přes 766 mld. Kč).

Vrchní soud rozhodne dvě právní otázky: zda je software v dotčených vozech odpojovacím zařízením, jak ho definují unijní pravidla, a zda je vrchní soud vázán zjištěním německého regulátora, že o takové zařízení jde.

Volkswagen má za to, že odpověď na obě otázky zní záporně. »Žalobci neutrpěli žádnou ztrátu a dotčená vozidla neobsahovala žádné zakázané odpojovací zařízení,« uvedlo sdružení automobilek.

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 715/2007 se odpojovacím zařízením rozumí takový konstrukční prvek vozidla, který snižuje účinnost systému regulace emisí. Nařízení zároveň taková zařízení zakazuje.

Ve Spojených státech zaplatil VW majitelům vozů, jednotlivým státům, regulačním orgánům pro otázky životního prostředí a prodejcům vozů odškodné 25 mld. USD (přes 576 mld. Kč) a nabídl, že vykoupí 500 000 dotčených vozů.

V Evropě se takové dohody nedosáhlo - koncern nabídl aktualizaci softwaru. Tvrdí také, že britské zákony neporušil.

Stažení vozů s podvodným softwarem z evropského trhu koncern vyšlo na 29 mld. eur. Regulační úřady v Nizozemsku, Itálii a Británii vyměřily Volkswagenu za využití softwaru pokutu. Po závěru vyšetřování v Německu loni musel koncern zaplatit pokutu jednu miliardu eur, připomněla agentura Bloomberg.

Nárok na odškodnění 636 mil. Kč pro majitele vozů koncernu Volkswagen v kauze dieselgate uznal letos v červnu zatím nepravomocně Obvodní soud pro Prahu 8.

(ici)