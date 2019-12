Ilustrační FOTO - Pixabay

Nizozemští studenti tonou v dluzích

Celková částka, kterou si současní či bývalí studenti v Nizozemsku půjčili, dosáhla v roce 2019 výše 19,3 miliardy eur, to je o 1,9 mld. více než v předchozím roce.

Uvedla to ve výběru statistických zajímavostí ze světa v aktuálním čísle měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My Eva Henzlerová z odboru vnější komunikace ČSÚ.

Souhrnná výše studentských půjček v Nizozemsku se zvyšuje každým rokem, zejména od roku 2015. Tehdy byl nastaven nový systém půjček tohoto druhu, který do značné míry nahradil dosavadní model založený na studijních grantech a sociálních benefitech. Průměrná výše půjčky se od roku 2015 zvýšila o 1,3 tisíce eur a v letošním roce dosáhla 13,7 tis. eur. V uvedeném období také výrazně vzrostl počet studentů, kteří se v době studií zadlužili, a to o 388 tis. na 1,4 mil. osob.

Průměrná výše půjčky se liší podle pohlaví jen mírně. Studentky dluží v letošním roce průměrně 13,4 tis. eur, studenti pak o 500 eur více. Shodně u obou pohlaví ale narůstá rychlost zadlužování.

Studenti narození v roce 1994 se ve věku 18 let zavazovali ke splácení půjčky v průměrné výši 1,5 tis. eur, přičemž do dvou let si půjčku navýšili na 4,1 tis. eur. Naproti tomu studenti narození v roce 1998 si v 18 letech brali půjčku v průměrné výši 2,5 tis. eur a tu si, když jim bylo dvacet, navýšili na osm tisíc eur, tedy na více než trojnásobek.

(ici)