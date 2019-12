Jeden ze sjezdů strany Jednotné Rusko. FOTO - wikipedia commons

Jednotné Rusko už myslí na volby

Vedení strany Jednotné Rusko zvažuje varianty parlamentního uspořádání, které by hlavní kremelské straně v příštích volbách v roce 2021 zajistilo dostatečný počet hlasů ve Státní dumě, dolní parlamentní komoře. Napsal to v úterý list Vedomosti s odkazem na své zdroje v Kremlu.

Nejpravděpodobnějším scénářem je zvýšení počtu menších kandidujících stran, které by do parlamentu neprošly a po přerozdělení jejich hlasů úspěšnějším by Jednotné Rusko získalo potřebné mandáty.

Jednotné Rusko si v minulých volbách v roce 2016 zajistilo pohodlnou ústavní většinu, získalo přes 54 % hlasů a oproti předešlým volbám si pozice vylepšilo o víc než stovku hlasů. V důsledku hospodářské stagnace a po odeznění euforie z návratu Krymu z roku 2014 ale jeho prestiž výrazně klesla.

Smíšený systém

V Rusku se hlasuje podle smíšeného volebního systému, o 225 poslancích Státní dumy se rozhoduje proporčním systémem, o 225 většinovým systémem v jednomandátových obvodech. Podle analytiků Jednotného Ruska by teď strana v obvodech s proporčním systémem mohla dostat 35 až 40 % hlasů, v obvodech s většinovým systémem by provládní kandidáti mohli stále získat až tři čtvrtiny mandátů.

Po přerozdělení hlasů menších stran, které by do parlamentu neprošly, by tak Jednotné Rusko mohlo získat dostatek křesel k tomu, aby ve Státní dumě mělo ústavní většinu, tedy nejméně 300 křesel. Tohoto cíle by strana dosáhla tím, že by pomohla 20 až 30 menším stranám získat jedno až dvě procenta hlasů.

Pětiprocentní hranice nezbytné ke vstupu do dolní komory tyto strany nedosáhnou a jejich hlasy si rozdělí tři až čtyři hlavní politické formace, z nichž je Jednotné Rusko jednoznačně největší.

V nynějším parlamentu má Jednotné Rusko 341 mandátů, komunisté 43, nacionalistická Liberálnědemokratická strana Žirinovského 40 a levicová (soc. dem.) strana Spravedlivé Rusko 23. Nezařazení poslanci jsou dva a jedno místo je neobsazené.

13 vyvolených

Právo účastnit se voleb má nyní podle ČTK v Rusku 52 politických stran, z nichž 13 může kandidovat bez sběru podpisů. Tuto výhodu podle volebního zákona získávají strany, které v minulých volbách získaly aspoň tři procenta hlasů nebo mají frakci v některém z regionálních parlamentů. Ostatní musejí shromáždit 200 000 podpisů.

