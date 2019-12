Ilustrační FOTO - Pixabay

Republika má schválený rozpočet, KSČM prosadila své

Výsledkem středečního jedenáctihodinového sněmovního maratónu je schválený státní rozpočet 2020. Jeho schodek má být stejně jako ten letošní - 40 miliard korun. Pro rozpočet na příští rok hlasovalo v nočních hodinách 108 poslanců ANO, ČSSD a KSČM, která vládu toleruje.

Ostatní poslanci byli proti. V dílčích hlasováních poslanci přidali peníze například na sociální služby nebo menším obcím na rekonstrukci či výstavbu škol a bytů. Sněmovna přesunula v rozpočtu kolem dvou miliard korun. Prošly všechny pozměňovací návrhy předložené komunistickými poslanci, z návrhů ostatních opozičních stran neuspěl žádný. Propadla například ODS s požadavky na úspory výdajů v celkovém objemu 46 miliard korun nebo Piráti s obdobným převodem v objemu 12,7 miliardy korun.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. Schválený rozpočet nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Senátu schvalování rozpočtu nepřísluší.

Sněmovna přidala na návrh rozpočtového výboru 600 milionů menším obcím na výstavbu a opravy škol a bytů. Stejně tak poslanci na návrh rozpočtového výboru přidali 600 milionů korun na sociální služby. S návrhy v rozpočtovém výboru přišly komunistické poslankyně Miloslava Vostrá a Hana Aulická Jírovcová.

Na návrh předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika přesunula dolní komora 300 milionů v kapitole ministerstva zemědělství na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům. Návrh má podle něj vytvořit prostor pro obce, aby mohly dostat dotace pro výkup akcií vodárenských společností, budou-li to potřebovat. Ochrana vody, vodních zdrojů je prioritou KSČM. »Doufám, že obce brzy začnou ve velkém s výkupem akcií zahraničních vodárenských společností. Budou k tomu mít vytvořené finanční podmínky plynoucí ze státního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství ČR by mělo mít k dispozici jen pro příští rok o 300 milionů korun víc pro obce, aby mohly vykoupit akcie vodárenských společností. Považuji za úspěch KSČM, že se nám to podařilo prosadit,« uvedl pro náš list předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Vládní priority

Na návrh Zdeňka Ondráčka (KSČM) dostane policie navíc 120 milionů korun na munici k výcviku střelby a na neprůstřelné vesty. Jeho stranický kolega Miroslav Grebeníček prosadil převod 50 milionů na činnost Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Miloslava Vostrá pak prosadila v kapitole MPSV přesun dalších 160 mil. Kč na sociální služby.

Uspěl také sociální demokrat Roman Onderka s návrhem přidat obcím a městům 60 milionů korun na sociálně právní ochranu dětí. Naproti tomu jeho straničtí kolegové Václav Votava a Kateřina Valachová neuspěli s návrhem přesunout tři miliardy Kč ze státního dluhu na platy učitelů. Neprošel ani žádný jiný návrh na přidání peněz na platy učitelům. Marek Novák (ANO) nakonec prosadil 20,36 mil. Kč z výzkumu, vývoje a inovací v kapitole ministerstva vnitra na programy prevence kriminality.

»Návrh rozpočtu je velice dobrý. Je proinvestiční, je to pro lidi, pumpujeme peníze do ekonomiky, nízký deficit, snižujeme dluh, navyšujeme skutečně veškeré položky,« shrnul premiér Andrej Babiš (ANO) návrh rozpočtu. Označil ho i za prorůstový.

Opozice naopak rozpočet kritizovala. Jan Skopeček (ODS) ho nazval neuvěřitelným plácáním, které nemělo hlavu ani patu, Radek Holomčík (Piráti) ho označil za obstrukční defilé hnusu a lží. »Já si stojím za tím, že ten rozpočet je dobrý,« oponovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že umožní naší zemi a našim občanům, že se budou mít lépe, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, věda, výzkum, zdravotnictví, do životní úrovně seniorů a do dalších oblastí, kde se to ČR v budoucnu vrátí.

»Pro budoucnost naší země jsou klíčové investice do vědy, výzkumu, školství, stejně jako do páteřní dopravní infrastruktury. Všichni víme, že investice jsou motorem ekonomiky a posouvají naši zemi vpřed. A to platí zvlášť v době, kdy ekonomický růst zvolňuje,« zdůraznila Schillerová s tím, že jen z národních zdrojů proto předkládaný návrh počítá s investicemi v rekordní výši 88 miliard. Spolu s evropskými penězi půjde na investice 146 miliard, to je skoro o 24 miliard víc než letos. »Všichni tedy, kdo rozpočet podpoříte, hlasujete pro lepší dopravní infrastrukturu, investice do nemocnic, obnovu kulturních památek, výstavbu mateřských škol, nádraží, bytů,« dodala ministryně financí.

Mezi hlavní výdajové priority vlády v návrhu hospodaření státu na příští rok patří zvýšení starobních důchodů, větší objem peněz na platy ve školství, zvýšení rodičovské nebo posílení rozpočtu ministerstva obrany. Průměrný důchod se má zvýšit v příštím roce asi o 900 korun.

Návrh rozpočtu počítá se zpomalením tempa reálného růstu hrubého domácího produktu z letošních 2,4 na 2,2 procenta. Hlavním tahounem růstu by měla zůstat domácí poptávka. Babiš ujistil, že pokud vývoj ekonomiky bude nepříznivý, nebude vláda výdaje škrtat, ale bude naopak do ekonomiky pumpovat peníze.

Rozpočet má stavět na už schválených zákonech

Otázky Haló novin pro předsedkyni rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavu Vostrou (KSČM)

Sněmovna schválila hlasy vládních poslanců a tolerující KSČM státní rozpočet na příští rok. Jak hodnotíte jeho projednávání ve Sněmovně?

Základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2020 se začaly vyjednávat už brzy na jaře, pak přes celé léto do finální podoby. Za vyjednávání je zodpovědná ministryně financí Alena Schillerová a musím říci, že se toho chopila velmi zdatně. Byly jsme pořád v kontaktu, vyjednávala s jednotlivými ministry i s ČSSD. Spolupráce byla velmi dobrá, korektní.

Jde-li o projednávání ve Sněmovně, je koloritem, že opoziční strany načítají pozměňovací návrhy. Ty, které se tentokrát sešly, se z velké části týkaly navýšení peněz na sociální služby, do školství a zdravotnictví a pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, což mě udivilo. Překvapilo mě, že pozměňovací návrhy ODS byly víceméně deklaratorní. Myslím, že kdyby se měly uskutečnit, tak ani předkladatelé netušili, jak. Narážím třeba na propouštění 15 tisíc zaměstnanců ve státní správě apod. Opozice má samozřejmě právo navrhovat, ale letošek jí opravdu nevyšel.

KSČM může být tentokrát hodně spokojená, prosadila, co mohla…

Pokud jde o vyjednávání, naší prioritou bylo navýšení prostředků na sociální služby a také pomoc malým obcím do tří tisíc obyvatel ve dvou programech – na byty a na školy. Oba návrhy, každý ve výši 600 milionů korun, Sněmovna – stejně jako předtím rozpočtový výbor - přijala. Další naší prioritou, která byla v rozpočtu 2019 pouze v obecném požadavku na vládu, je 300 milionů korun pro dotace obcí, abychom jim pomohli vykupovat vodohospodářská zařízení. Že se nám to podařilo prosadit, souvisí také s dohodou, kterou máme s ANO. Jsem velmi ráda, že se to povedlo. Pak jsou tam drobnosti, které však považujeme také za velmi důležité – více peněz pro Akademii věd ČR, finance na digitalizaci fotoarchivu ČTK, pro cvičení a ochranu policistů… Pro někoho to mohou být detaily, ale prošly a pomohou.

Opozice kritizovala, že vláda myslí málo na investice, ministryně financí dokazovala opak. KSČM tlačila, aby do investic šlo víc peněz. Jste spokojeni?

My jsme při vyjednávání prosazovali, vzhledem k tomu, že jsme preferovali schodek rozpočtu 30 mld. Kč, aby se tyto peníze objevily v posílení investic. Vláda nám vyšla vstříc. Když si vezmeme Státní fond dopravní infrastruktury, který není součástí státního rozpočtu, má svůj rozpočet – tam došlo k navýšení o 4,7 mld. Kč i díky našemu vyjednávání. V oblasti investic došlo k navýšení peněz zejména z národních zdrojů. Ministerstvo financí má pravdu, že je to rekordní částka. Jde o evergreen opozice, a otázka je, jak jsou projekty připravené a peníze se čerpají. Luxus, abychom někde nechali bez užitku ležet peníze, si podle mě nemůžeme příliš dovolit. Je také důležité, že ty peníze jsou částečně připraveny na alokaci pro projekty, kam chodí peníze z EU. Byli bychom hloupí, abychom je nečerpali. Slova opozice jsou úhlem pohledu. Musela bych se zeptat: Co je pro vás dost? Srovnávají s rokem 2009, ale už neříkají, jak byly dané prostředky vyčerpány.

Národní rozpočtová rada kritizovala, že rozpočet bude schválen dřív než zákony, které mají přinést určitý zdroj prostředků pro erár. Souhlasíte?

Státní rozpočet by měl být stavěný na schválené legislativě. Ale už při minulých vládách se zažil úzus, že splněním toho je, když zákon je v legislativním procesu. Týká se to sazbového balíčku, který by kvůli obstrukcím pravicové opozice měl být schválen až závěrem roku. Pokud by obstrukce nebyly tak velké, mohlo to být dříve. Předloha byla ve Sněmovně dost dlouho a dlouho se projednávala. Složitější je to však se zákonem o digitální dani, s níž rozpočet 2020 rovněž počítá, a ve Sněmovně je v prvním čtení. Také jde o EET, které prošlo se zpožděním, takže výnos v roce 2020 nebude takový, s jakým rozpočet počítal. To vše je možné kritizovat, ale jak jsem řekla, už se to v minulosti stalo. Z mého pohledu je to však špatně. Rozpočet má být skutečně stavěný na už schválené legislativě.

Marie KUDRNOVSKÁ