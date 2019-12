Na kánoi s opicí

Někteří poslanci navrhli umožnit jezdit na kánoi i po požití jistého množství alkoholu. Tímto prosazováním se na poprvé podařilo zabránit zrušení významné vodní cesty Berounky mezi Hýskovem u Berouna a přístavem Radotín, a to tzv. přílepkem. Do vodních cest se dostala spíš nedopatřením v době, kdy se řešila doprava reaktorové nádoby z Plzně do Temelína. Přesto ji rejdaři zuřivě hájili a nevadila jim ani její zjevná nezákonnost, například vzhledem k Chráněné krajinné oblasti Český kras, ani její odmítání ze strany všech obcí a měst při ní, s jednou výjimkou. Dokonce i mizernou pověstí ověnčené hlavní město Praha ji odmítá.

Někteří poslanci se ale prý nenechají odradit. Navrhli určitou toleranci alkoholu na kánoi znovu. Mám poměrně bohaté vodácké zkušenosti. Pokud jde o alkohol, nejsou veselé. Je riskantní se přibližovat ke kánoím s opilými vodáky. To, že občas některý žuchne do vody jako pytel brambor, je to nejmenší. Na Dunajci v kaňonu Pienin se jeden cestující postaví, vytáhne láhev a začne pít plnými doušky. Třese se, zavrávorá a žuch do vody. Polský plťař zakleje a začne ho zachraňovat. Naštěstí jsem byl tehdy dost daleko.

V hospodě si mně opilý vodák stěžuje, že před několika dny dostal v jiné hospodě od policajta nářez. Policajt chtěl po něm občanku a onen vodák začal zvracet. Co si to prý policista dovolil!

Po roce 1989 se objevily kánoe s pivním sudem a pípou. Pokud zlití vodáci jen »hulákají na řeku«, ještě to jde. Horší je, když se chtě nechtě k nim musím přiblížit. Pro mou nafukovačku jsou zvláště nebezpečné laminátové singlovky a deblovky s bodcem vpředu. A to se střízlivou posádkou, natož posádkou alkoholem posilněnou. Jedno dvě piva znamenají zpomalené a nejisté reakce. Pokud je zpozoruji, vyplatí se pokusit se jim ujet, případně je nechat jet před sebou. Pokud jsou opilí, pak platí: »Uvolni jim cestu, dokud je čas!«

Naši vodohospodáři postavili na našich řekách mnoho prý moderních, ale životu velmi nebezpečných jezů, zvaných zabijáků. U některých jdou počty křížů za utopené vodáky či koupající se do desítek. Ke kolika z těchto křížů přispěl alkohol, netuším. Nad jedním jezem zabijákem jsem byl svědkem bitky mezi opilými vodáky několika kánoí. Skončilo to »dobře«, ti z převržených kánoí se dostali na břeh. V zabijáckém jezu skončila jen jedna kánoe. Taková bitka ale mohla skončit podstatně hůř. Přitom jsem se nesetkal, že by někdy policisté kontrolovali střízlivost vodáků. Mají prý jiné starosti, zvláště od vítězství pravdy a lásky.

Ano, někteří pili, případně doslova chlastali, a poté sjížděli řeku na kánoi i za socialismu. Po vítězství pravdy lásky opilých vodáků notně přibylo. I jejich nebezpečnost, zvláště pro nafukovací kánoe. Případné povolení vypití jednoho či dvou piv před plavbou na kánoi počet podnapilých vodáků na kánoích neovlivní. Dá ale pijákům argument, že chlastat je normální. Nemusí to být jen na kánoi.

Jan ZEMAN