O hitu posledních dnů a starostovi z Řeporyjí

Hit posledních dnů se jmenuje vlasovci. Jejich pomník prý bude zdobit jednu pražskou část. Přesně u školy by měl stát, přičemž bavič, jinak starosta Řeporyjí, Novotný ml., by ho chtěl odhalit v květnových dnech příštího roku. Budiž. Všichni jsme nějací. Všichni bychom někdy na chvíli měli být posláni do blázince – ten dnešní svět je celý jeden blázinec. Některé by si tam však měli nechat déle a třeba je vůbec nepouštět ani na procházky. To je zřejmě případ pana starosty...

Tolik úvodem. Jak to však skutečně s vlasovci bylo? Údajně počátkem května 1945, v době, kdy padl Berlín a bylo jasné, že nic už Říši nezachrání, generál Buňačenko, velitel jedné z divizí vlasovců, nabídl ČNR součinnost při případném povstání v Praze. Termín tohoto povstání určen nebyl. S kým Buňačenko jednal, nevíme. Jisté je, že ani většina členů ČNR o tom nebyla informována. Zdá se však, že šlo o zástupce velení vládního vojska. Když povstání vypuklo, Buňačenkova divize ustupující z východu, kde se její členové »vyznamenali« v boji proti partyzánům (před tím dokonce jako část SS-jednotek v potlačování Varšavského povstání) v počtu asi 12 000 mužů, čekala na »údajné pozvání«. Je pravdou, že ČNR a její velitelství Bartoš počítalo s každou pomocí, i když myslelo, že to především budou americké jednotky ze západních Čech.

Šestého května asi v půl druhé odpoledne se dostavil do Buňačenkova štábu dosavadní velitel Háchovy stráže v Lánech kapitán Rendl, a to z pověření generálního inspektorátu vládního vojska. O necelou hodinu později začali jednat s Buňačenkem také zástupci Zemského četnického velitelství. Na základě toho se vojáci Ruské osvobozenecké armády dali na pochod a mezi čtvrtou a sedmou se postupně dostali ke kraji Prahy. V Ruzyni napomohli porazit nacistickou posádku na letišti. Další část divize se přes Radotín pak střetla s nacistickým oddílem u Zbraslavi. To vše znamenalo zpomalení postupu SS-divize Wallenstein. Tehdy poprvé bylo možné slyšet slova »naši pomocníci«, protože název Ruská osvobozenecká armáda z důvodů politických nebyl vhodný a slovo vlasovci se ještě nevžilo. Po šesté večer dvěma Buňačenkovým důstojníkům, kteří se dostavili na Velitelství Bartoš, byly předány mapy Prahy. V té době vydal, bez konzultace s ČNR, Buňačenko rozkaz obsadit rozhlas, Václavské náměstí, policejní ředitelství, kde vlastně úřadovala Česká národní rada, a některé křižovatky. Současně si velitelství ROA stěžovalo, že se rozhlas o jejich akci málo zmiňoval. Němci se měli vzdávat jim, nikoli povstalcům. V letácích, které narychlo dokázali vytisknout a které se dostávaly k barikádníkům, je zdůrazněno, že bojují proti nacistům a zároveň proti bolševismu. V dané době to bylo protismyslné.

Sedmého května těžké boje pokračovaly. SS-divize Wiking prošla např. povstaleckou obranou Libně a Vysočan, v poledne dospěla až do Karlína, obsadila náměstí Republiky, přešla Hlávkův most, ale proniknout na Letnou se jí nepodařilo.

Po ránu bylo zahájeno další jednání ČNR. Došlo, pokud šlo o vlasovce, k velmi vášnivým diskusím. Generál Kutlvašr byl pro jim vyjít vstříc, protože každá síla, která povstalcům pomůže, musí být vítána. Další, především komunisté Smrkovský a David, byli proti, zvláště když už byly známy jejich záměry. Byly i kompromisní návrhy. Splnit vlasovecké požadavky by znamenalo podřídit se jim úplně a vymazat vliv ČNR a úlohu Velitelství Bartoš. Schválena byla nespolupráce. Proto před desátou dopoledne rozhlas vysílal informaci, že »akce generála Vlasova... jsou vlastní záležitostí jeho jednotek a rada s nimi nemá žádné politické úmluvy«. V jedenáct hodin generál Buňačenko proto zastavil další bojové akce. Nařídil však obsadit pražské mosty, které měly mít rozhodující význam pro pochod na západ. To však Velitelství Bartoš nedovolilo.

V půl jedné rozhlas hlásil, že ČNR jednala s veliteli ROA v hlavním štábu generála Vlasova. Nebyla to pravda. Jen to, že z pověření ČNR se přímo s Buňačenkem setkali vyslanci rady David a Knap. Buňačenko požadoval rozhlasové vyjádření o spolupráci, protože prý obě strany mají společné zájmy. Vypracoval dokonce v této věci návrh na společné memorandum. To vyslanci odmítli. Když neuspěl, oznámil jim, že vydává rozkaz k odchodu svých mužů z Prahy, kde se stále krutě bojovalo. Přesto oba vyslanci požádali o to, aby tady pro barikádníky nechal nějaké zbraně a střelivo, kterých se nedostávalo. To Buňačenko odmítl.

V půl čtvrté 7. května opustili tak vlasovci svá místa ve městě a zamířili ve směru americké demarkační čáry na západě Čech, aby se tady vzdali do zajetí.

Tak vypadala »záchrana Prahy« vojáky Ruské osvobozenecké armády, vlasovců. Pomohli na jednom úseku bojů v těžkých chvílích. Bylo to z jejich hlediska hledání alibi. Konec války se blížil. Na jejich zradu vlastního národa nebylo však možné zapomenout, ani na to, jak vraždili v Polsku, na Slovensku a v protipartyzánských akcích. Pomník postavit právě jim je skutečně nápad hodný klienta psychiatrické léčebny.

Jaroslav KOJZAR