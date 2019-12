Nad schůzkami našich demokratů

V pondělí vůdce Pirátů, to slovo »vůdce« ve mně vyvolává reminiscence, svolal schůzku všech stran kromě poslanců z hnutí ANO. Omluvili se komunisté, odmítli okamurovci, vůbec neodpověděli sociální demokraté. Šlo, pochopitelně, o stálý hit »demokratických stran«, tedy o Babiše a jeho obchody, vlastně o jeho střet zájmů, jenž na papír dala Evropská komise či vlastně auditoři jí pověření a EU to doplnila razítkem. Proč vlastně svolavateli byli Piráti? Protože oni žalovali na Babiše, když v Česku neprosadili to, co chtěli, proto se obrátili různými cestičkami až na Brusel. A prý, štěbetají vrabci, ti auditoři z větší části Češi, mají blízko k této straně.

Neznám jména auditorů. Jen cíl jejich práce a tím je další pokus svrhnout současnou vládu a vynést třeba vůdce Pirátů do premiérského křesla. Až potud to je jasné. Vidíte, dostal jsem se až k tomu vůdci a tím zřejmě vůbec nemusí být Ivan Bartoš. Možná, že někdo »vsadí na jiného koně«. Kdo? Nevím, ale zájmy jsou zřejmě různé. Také ten bude pouze jednou »z figurek na šachovnici«.

Jak se tam páni a paní dohodli, nevím a není to zas tak důležité. Důvod schůzky jsme znali, výstupy, či spíše role toho či onoho, se totiž dozvíme podle toho, co budou činit, brzy.

Téměř současně s konáním této schůzky lze na internetu spatřit fotografii. Sedí tu stejní lidé, tentokrát na jedné straně stolu, na druhé pak navíc šéf Milionu chvilek exstudent Minář a jeden z jeho kamarádů. Také tady je zřejmé, že přítomní se radí. Také v tomto případě bychom mohli říci, že víme proč, ač to nebylo nikde zveřejněno. Zase jde o Babiše, Benešovou, tedy opět o Babiše, aby pak, povedlo-li by se splnit to, o čem tam přítomní diskutovali, tedy Babiše svrhnout, by se zřejmě zaměřili na změnu dokonce na Pražském hradě. Pochopitelně vše souběžně s tažením proti komunistům, nikoli ovšem těm ve vlastních stranách, ale těm, kteří nepověsili svou víru na hřebík a neoblékli si jiný kabát. Když volby nevyšly tak, jak by si přítomní přáli, musí se přece k moci dostat jinou cestou. Naděje na to, že by vyhráli ty příští, jak naznačují preference, je mizivá. Přes tlak, který na premiéra vyvinuli, zatím tedy ti zde za stolem zachycení neuspěli. Proto pomoc nabídnutá z religiózních kruhů přes tři studenty religionistiky by mohla, jak se domnívají, napomoci. Zvláště, když se všichni budou tvářit, že s Milionem chvilek nemají nic společného. Jak se však ukazuje, ono to zas nebude taková pravda. Na oné fotografii tedy všichni svorně sedí a poslouchají exstudenta Mináře. Vědí, že právě on má »správné instrukce«. Podle nich je třeba postupovat. Nevím, kdo konkrétně »tahá za jeho drátky«, mohu si to jen myslet. Zaměření studií tří hlavních organizátorů to napovídá. Nebo je tu nějaký další hráč, protože ta jejich »česká cesta« vede od nich jen a jen do Bruselu a Washingtonu?

Otakar ZMÍTKO