Psychopati

Zajímavý to týden, zatímco se projednává asi to nejdůležitější v roce, tedy rozpočet, stejně se nám tu nejvíc mluví o kauze Babiš či vyhlášení války Rusku ze strany Řeporyjí. Nějak mezi tím ale trošku zapadá jedna závažná věc – odzbrojování občanů ze strany EU.

O co nyní jde? Tento týden soudní dvůr Evropské unie zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. Směrnice prý neporušuje unijní zásady, jak namítá Česká republika. Změny, vyplývající z nové právní úpravy, by se přitom dotkly téměř všech asi 300 000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.

Česká strana v žalobě rovněž namítala, že se evropští zákonodárci dostatečně nezabývali otázkou přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedli posouzení jejích dopadů. Tuto povinnost podle soudu ale evropští zákonodárci nemají!

Normu navrhla Evropská komise údajně pod záminkou teroristických útoků v Evropě… Proto považuji za nutné upozornit, že teroristické útoky se opravdu nerealizují pomocí legálně držených střelných zbraní. Ono vlastně se střelnými zbraněmi skoro vůbec neodehrávají. V módě jsou nyní auta, nože, kyselina… Dokonce bych si troufl tvrdit, že poctivý vlastník střelné zbraně dokáže podobnému útoku spíše zabránit, bezpečnostní složky státu prostě nemohou být všude.

Česká zbrojní legislativa navíc přitom i podle expertů patří ke světové špičce a celkově je u nás zbraň i k trestné činnosti používána minimálně. Ta legálně držená pak prakticky vůbec, pokud tedy pomineme několik let starý incident, kdy psychopat vystřílel hospodu. Ano, to byla tragédie, byť zcela výjimečného rázu.

Když se v této souvislosti tak dívám na fanatiky z Milionu chvilek či Pavla Novotného, možná by přeci jenom nebylo od věci zpřísnit legislativu v držení zbraní, alespoň tedy co se týče psychotestů. I když vlastně, oni by jimi neměli projít snad už ani nyní…

Tomáš CINKA