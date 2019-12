Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna schválila rozpočty státních fondů

Po schválení státního rozpočtu Sněmovna hladce schválila také rozpočty státních fondů na příští rok. U většiny z nich dochází k navýšení financí oproti prostředkům, které měly původně schváleny na letošek.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude mít příští rok na výdaje 3,02 miliardy korun. Na letošek měl fond původně schválené výdaje 2,73 miliardy korun. Během roku ale vzrostly na 3,48 miliardy korun. Příjmy fondu jsou příští rok naplánovány na 1,24 miliardy korun.

Největší část z výdajů má jít na úvěry fyzickým a právnickým osobám, a to 1,72 miliardy korun. Následují výplata úrokových dotací na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 až 2010 v objemu 680 milionů korun a dotace obcím 320 milionů korun.

Hlavní část příjmů tvoří splátky z poskytnutých úvěrů, 700 milionů korun. Následují dotace ze státního rozpočtu, které činí 445 milionů korun.

SFRB shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z fondů EU. Cílem fondu je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.

Miliarda navíc pro SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce hospodařit s 87,3 mld. Kč. Na letošek měl schválený rozpočet o miliardu nižší, jeho výdaje ale v průběhu roku vzrostly zhruba na 101 mld. Kč.

Více než 70 miliard z rozpočtu fondu tvoří národní zdroje. Dalších zhruba 17 miliard představují peníze z evropských fondů. Přes 60 % výdajů má jít na investice, tedy na stavbu a rozsáhlé modernizace dopravních sítí.

Návrh na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic počítá z národních zdrojů s dotací přes 21 mld. Kč, asi o tři miliardy víc má jít na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,6 miliardy na vodní cesty. Další peníze jsou určeny na údržbu, opravy a provoz dopravních systémů. Zhruba 2,4 mld. Kč jsou vyčleněny na zavedení a provozování elektronického mýta.

SFDI funguje od roku 2001, od té doby poskytl na financování dopravní infrastruktury více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích na Rokycansku.

Chybějí peníze na mléko do škol

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude v příštím roce hospodařit se 42,2 mld. Kč, meziročně jde o zvýšení o 2,7 miliardy. Hlavním důvodem navýšení rozpočtu je to, že bude rozdělovat i část národních dotací.

Naprostou většinu příjmů SZIF tvoří dotace z evropských fondů, mělo by jít o 30,7 mld. Kč. Státní rozpočet by měl fondu poslat dotaci 11,2 mld Kč. Fond rozděluje peníze mezi zemědělce nebo potravináře.

Na přímých zemědělských platbách, jako je platba na plochu nebo pro začínající zemědělce, by měl fond v příštím roce rozdělit 21,9 mld. Kč z rozpočtu EU. Na program Mléko do škol potom rozdělí 282,4 milionu Kč, z toho 235 milionů Kč ze státního rozpočtu. Na obdobný program ovoce a zelenina do škol se počítá s 294 miliony Kč, z toho 192 milionů korun má jít také ze státního rozpočtu. Fondu chybí podle navrhovaného rozpočtu 62,8 milionu korun na programy mléko a ovoce a zelenina do škol, ale také 3,1 miliardy korun na proplácení evropského rozvojového programu. Na marketingovou činnost má jít 200 milionů korun.

SZIF je zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních zdrojů.

Film chce víc peněz na pobídky

Státní fond kinematografie bude mít v rozpočtu na příští rok na své výdaje 1,23 miliardy korun. Z toho je 800 milionů korun určeno na filmové pobídky zahraničním filmovým štábům. Stejná částka šla na pobídky i v několika posledních letech.

Částku na filmové pobídky obdrží fond kinematografie na straně příjmů formou dotace ze státního rozpočtu. Fond však požaduje pro příští rok i další roky zvýšit tuto dotaci o 500 milionů korun. Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení až po realizaci desetidílného seriálu, který zabere sto natáčecích dní. Zahraniční filmové štáby loni přinesly do ČR pět miliard korun. Letos dosáhly projekty v programu filmových pobídek této hodnoty už v polovině roku. Fond předpokládá, že poptávka a zvyšování přílivu zahraničních investic bude pokračovat i v roce 2020. Proto zdůrazňuje potřebu navýšit celkovou částku.

Na provozní výdaje fondu je vyčleněno 84,7 mil. Kč. Jde o výdaje na platy, provoz nebo propagaci a prezentaci české kinematografie v zahraničí. Na podporu kinematografických projektů je určeno 349,9 mil. Kč.

(jad, ku)