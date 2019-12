Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Debata o auditu přerušena do konce ledna

Sněmovna přerušila debatu o závěrečném auditu Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku.

Dvouhodinovou debatu o auditu provázely především slovní přestřelky mezi představiteli opozice a hnutí ANO. Babiš se z jednání omluvil. »Nemám ani důvod se toho zúčastnit, protože zkrátka se mě to netýká,« prohlásil.

Opozice požadovala mimo jiné zveřejnění auditu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to odmítla. Zdůraznila, že audit je důvěrný, není konečný a že ČR k němu může vznést připomínky. Dostálová poslancům řekla, že ČR požádá Evropskou komisi o stanovisko, zda může auditní zprávu zveřejnit, nebo ne. »Požádáme oficiálně Evropskou komisi o stanovisko, zda můžeme, nebo nemůžeme zveřejnit, jako jsme to udělali u předběžné zprávy,« uvedla ministryně. Zveřejnění zprávy by podle ní narušilo »důvěryhodnost a předvídatelnost našeho státu«.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na rozdíl od Dostálové má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Podpořila to i SPD.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip soudí, že by se měl provést rozbor nynější podoby zákona o střetu zájmů. »Musíme se zamyslet nad tím, jestli nám někdo vyčítá zákon o střetu zájmů, který přijala Poslanecká sněmovna v minulém volebním období. Jestli tam je něco, co máme předělat, tak to předělejme,« uvedl. Podobně to je podle něj i s úpravou svěřenských fondů. »Jestli se někomu nelíbí věci, které jsou v občanském zákoníku - svěřenecké fondy, no tak je předělejme. To je naše právo a taky naše povinnost,« prohlásil Filip. Připomněl, že on pro občanský zákoník, »pro tu hrůzu, kterou předložil tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil«, nehlasoval. Normu označil za paskvil.

Pokud svěřenské fondy nestačí, tak je podle něj potřeba zákon změnit. »Protože to není věcí jednoho střetu zájmů. To je věcí toho, jaké máme zákony, jestli odpovídají tomu, co potřebujeme, aby lidé, kteří vykonávají veřejné funkce, se do takových střetů zájmů nedostávali,« uvedl Filip.

Podle Pirátů a ODS by Sněmovna měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů, ve kterém Babiš podle dosud známých výsledků auditu je. ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů EK. Podle předsedy ODS Petra Fialy by »impérium předsedy vlády« mělo vrátit neoprávněně čerpané dotace. »Předseda vlády může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, ale faktem je, že firmy jeho impéria dostaly dotace,« řekl Fiala.

O zveřejnění auditu uvažoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Městská rada ale uvedla, že se tak nestane, podle evropského nařízení je podle primátora nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise. Magistrátu byl audit doručen, protože je jedním z připomínkových míst řízení.

EK už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl.

