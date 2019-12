KSČM pro zachování české koruny

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání vydal stanovisko k (ne)přijetí společné Evropské měny. Přetiskujeme jej v plném znění:

KSČM se otázkou měny, tedy udržení naší koruny a nepřijetí eura, zabývá dlouhodobě, a to od samého počátku vstupu do Evropské unie. KSČM trvá na tom, aby o tak zásadní otázce mohli rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být provedena důkladná aktuální analýza problému a proběhnout vysvětlovací kampaň.

Na rozdíl od pravicových stran, včetně jejich nových představitelů, KSČM toto zásadní rozhodnutí v danou chvíli nedoporučuje. Vstup do eurozóny by znamenal placení dluhů nezodpovědných států a posílení moci Německa nad ostatními státy. Pokud se tyto dvě věci nezmění, nemá smysl do eurozóny vstupovat. Nechceme, aby euro bylo pouze nástrojem tzv. velkých zemí, požadujeme demokratizaci Evropské centrální banky a debatu o tom, jak by dále měla měnová politika vypadat. Euro v tuto chvíli není pro české občany výhodné. Česká republika by tak ztrácela svoji ekonomickou a politickou suverenitu a nástroj pro řízení ekonomiky. Potřebujeme nejprve vyšší míru konkurenceschopnosti, ale nikoli snižováním mzdových nákladů. Dostatečnou výstrahou nám může být chování tzv. euroskupiny vůči Řecku.

Přijetí eura pro Českou republiku by znamenalo nejen konec zhodnocování koruny, ale také návrat každoroční inflace, zrychlení růstu cen, ale také pokles reálných mezd a v neposlední řadě také to, že by inflace byla řízena a nastavována centrálně ze sídla Evropské centrální banky.

Není tedy žádný důvod k unáhlenému přijetí eura. Česká koruna se za dobu své existence ukázala jako jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších měn ve středoevropském regionu.

VV ÚV KSČM, 5. 12. 2019