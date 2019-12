Ilustrační foto - wikimedia commons

Rozsáhlá stávka francouzských zaměstnanců

Do stávky ve Francii vstoupili zaměstnanci státních železnic, městských dopravních podniků, letecké společnosti Air France či řidiči kamionů.

Nepracovali ani zaměstnanci některých nemocnic, justice a hasiči. Učitelů se podle stanice BFMTV zapojilo do stávky více než 50 %, v Paříži až 78 %. Kvůli stávce zůstala uzavřena Eiffelova věž.

Hlavním důvodem stávky je nejdůležitější sociální reforma, kterou chce do konce svého funkčního období v roce 2022 uskutečnit prezident Emmanuel Macron. Nový systém má být zaveden od roku 2025 a má ukončit roztříštěnost jednotlivých důchodových systémů pro určité profesní skupiny. Zaměstnancům kromě toho hrozí, že budou muset pracovat do pozdějšího věku, a to až do 67 let (nyní do 62 let).

Například odborům pařížského dopravního podniku RATP vadí, že pracovníci městské hromadné dopravy ve francouzské metropoli by po reformě penzí přišli o různé výhody, třeba o předčasný odchod do důchodu. Také železničáři protestují kvůli ztrátám některých výhod a ukončení speciálního režimu pracovníků na železnici.

V celé Francii bylo nahlášeno více než 200 demonstrací. Jen v ulicích hlavního města dohlíželo na veřejný pořádek 6000 policistů. Na trase protestního pochodu, který zamířil od nádraží Gare du Nord na náměstí Place de la Nation, musely zavřít všechny obchody. Do ulic mnoha francouzských měst vyšly tisíce lidí. Podle agentury AP mezi nimi byli i příznivci hnutí žlutých vest, kteří začali před více než rokem protestovat proti Macronově vládě. V Paříži měli ale demonstranti zakázaný vstup na třídu Champs-Élysées, kde sídlí prezidentský palác, ke katedrále Notre-Dame i k parlamentu.

Odboráři plánují, že protesty budou trvat nejméně týden. Prezident Macron chce v rámci reformy zjednodušit komplikovaný systém, který se skládá ze 42 různých důchodových plánů. Konkrétní tvar reformy hodlá Macron zveřejnit v polovině prosince. Už nyní ale podle několika průzkumů veřejného mínění s reformou nesouhlasí téměř polovina Francouzů. Většina jich navzdory dopravním problémům, které jí způsobila, rozsáhlou stávku podpořila.

Macronova hodina pravdy

Velká stávka zaměstnanců v dopravě a mnoha dalších skupin, která ochromila Francii, je podle světového tisku klíčovým testem vlády prezidenta Emmanuela Macrona a v sázce je i jeho znovuzvolení v roce 2022.

Celonárodní protest proti plánované reformě důchodového systému je »největší zátěžovou zkouškou Macronova prezidentství od vypuknutí demonstrací příslušníků hnutí takzvaných žlutých vest loni v listopadu«, napsal americký deník The New York Times (NYT). Zdánlivé Macronovo vítězství nad žlutými vestami, dosud považované za zásadní moment jeho mandátu, je nyní zpochybněno, poznamenal list.

Francouzský důchodový systém je podle newyorského listu považován za jeden z nejsložitějších a nejštědřejších na světě. Světovou raritou je i to, že lidé nad 65 let mají o něco větší průměrný příjem než lidé tohoto věku, dodává list.

Podle britského deníku The Times je ve hře úspěch Emmanuela Macrona v čele Elysejského paláce, list The Guardian píše o největším protestu od Macronova nástupu do funkce na jaře roku 2017. Podle The Guardian je reforma penzí »poslední etapou« reforem po změnách pracovněprávních předpisů a podpory v nezaměstnanosti. »Toto téma ale vždy bylo ve Francii velice citlivé,« připomíná list.

Podle něj je nicméně udivující, že Francouzi protestují, i když detaily reformy stále nejsou známy. »Ještě trvají konzultace a parlament bude o návrhu reformy debatovat až příští rok.« Pozastavuje se nad tím i švýcarský list Le Temps, který nevylučuje, že vláda ještě ustoupí. Francouzští odboráři ovšem připomínají, že svůj názor musejí vyjádřit ještě v době, kdy není návrh reformy na stole, že musí na prezidenta i parlament tlačit včas, aby dosáhli svého.

Španělský deník El Mundo označuje události za Macronovu »hodinu pravdy«. V sázce je podle listu jeho mandát a to, zda se na základě této reformy bude moci ucházet o další funkční období. »Jisté je jen jedno, a to že Francie směřuje k brutální stávce připomínající tu z roku 1995, která trvala tři týdny,« uzavírá deník.

(pe, čtk)