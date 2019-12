Biden si cení Harrisové

Favorizovaný uchazeč o nominaci demokratů na prezidenta Spojených států Joe Biden nevylučuje, že by si jako viceprezidentku vybral senátorku Kamalu Harrisovou.

Joe Biden. FOTO - wikipedia commons

Biden, který zastával viceprezidentský post v administrativě šéfa Bílého domu Baracka Obamy, to podle agentury Reuters ve středu prohlásil na předvolebním shromáždění v Iowě. Na úvod kampaně analytici označovali Harrisovou jako jednu z předních kandidátek demokratů, v poslední době se ale potýkala s organizačními a finančními problémy, rovněž si nedokázala získat dostatečnou podporu, v úterý z kampaně odstoupila. Přesto by ale mohla být přínosem pro uchazeče, ke kterému by se přiklonila. Harrisová je stále považována za vycházející hvězdu Demokratické strany.

(čtk)