Bankovní identita lidí se rozšíří

Lidé zřejmě budou moci využívat pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy svou bankovní identitu, která slouží k přihlašování do internetového bankovnictví. Předpokládá to poslanecká novela bankovního zákona, schválená Sněmovnou.

Rozšíření možností využívání bankovní identity, s níž lidé běžně zacházejí, zvýší podle autorů předlohy dostupnost on-line služeb vyžadujících prokázání totožnosti a povede k dalšímu rozvoji regulovaných on-line služeb a veřejných služeb e-Governmentu. Internetové bankovnictví má v ČR kolem pěti milionů lidí. Využívání rozšířených možností bankovní identity nebude nijak zpoplatněno.

Návrh má podle zpravodaje k tomuto tisku, člena rozpočtového výboru Jiřího Dolejše (KSČM) samozřejmě obě strany rovnice, »jak tu klientskou, která, řekněme, rozšiřuje ty možnosti a nabízí celou řadu novinek, tak i bankovní, zejména ze strany ochrany, a obojí je poměrně specifická záležitost. Je to poslanecký návrh, ale je to návrh, který vstupuje do zóny, která zatím není ošetřena z vládní dílny,« uvedl už na začátku projednávání předlohy, kterou podepsalo 120 z 200 poslanců, za KSČM například Pavel Kováčik a Leo Luzar.

Člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

»Každý, kdo má bankovní identitu, se bude moci přihlásit například na Portál občana, využívat služeb, podat daňové přiznání. Velké využití bude při sčítání domů, lidu a bytů, které bude za dva roky. Lidé už to budou moci jednodušeji vyplnit online,« řekl na tiskové konferenci po schválení novely Ondřej Profant (Piráti).

Jediným rozšířenějším státním nástrojem pro elektronickou identifikaci jsou nyní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydávané povinně od loňského července. Je k nim zapotřebí počítačový program a čtečka a aktivně je využívají podle důvodové zprávy jen desítky tisíc lidí.

»V současné době bude míč na straně vlády, státní správy, aby toto množství uživatelů využila k tomu, aby jim předložila služby, které občanům patří a které by měli mít k dispozici,« uvedl Pavel Jelínek (SPD). »Při projednávání byl kladen velký důraz na bezpečnost. Tak jak jsou bezpečné naše peníze v bankách, tak budou stejně bezpečné informace o občanech při přihlašování přes bankovní identitu. Občané se nemusí obávat žádného úniku,« dodal.

Předloha, kterou nyní čeká posouzení v Senátu, také vytváří předpoklady pro přístup bank do základních registrů. Banky tak budou moci lépe předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a také bránit případům zneužití identity.

Podle Petra Loužeckého ze společnosti Algotech jakékoliv zjednodušení elektronické komunikace s úřady je vítanou zprávou a přinese zvýšení pohodlí občanů. »Je však nutné zajistit vysokou bezpečnost. Případné zneužití by bylo kritické. Identifikace bankovní identitou bude jistě vyvolávat otázky a obavy ohledně propojení soukromého sektoru se systémy státní správy,« dodal.

Přímý přístup do informačních systémů veřejné správy budou mít podobně jako banky také pojišťovny. K vybraným údajům se dostanou už nyní, ovšem způsobem, který není uživatelsky praktický.

