Ámoska Pavlína Kopáčiková.

Zlatý Ámos - nominace jen do konce roku

Jen do konce prosince mají žáci základních a středních škol možnost přihlásit svého nejoblíbenějšího učitele či učitelku do ankety Zlatý Ámos.

Pavlína Kopáčiková ze Základní školy Vacov, která titul Zlatý Ámos vybojovala letos v březnu, všem kolegům a kolegyním vzkazuje: »Pokud vás vaši žáci chtějí nominovat, seženou potřebné podpisy, fotografii, sepíší společný zážitek, tak do toho jděte. Za společně prožité chvíle to určitě stojí. Pro mě nominace do ankety Zlatý Ámos byla krásný vánoční dárek. Já a moji teď už páťáci jsme si to užili a ještě pořád užíváme. Přineslo nám to něco, co se nedá úplně slovy popsat, to se musí zažít. My všichni ve Vacově se těšíme na nového XXVII. Zlatého Ámose. Mně osobně bude ctí předat mu 27. března 2020 korunku a žezlo.«

Anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos má už více než čtvrt stoletou tradici. »Za tu dobu jsme měli možnost poznat řadu úžasných pedagogických osobností,« říká zakladatel ankety a její ředitel Slávek Hrzal. »Nebýt učitelek a učitelů, kteří svou práci zvládají tak, že jsou svými žáky uznáváni, obdivováni a milováni, nemohla by existovat anketa o nejoblíbenějšího učitele. A stejně tak, nebýt žáků a studentů, kteří jsou ochotní sepsat přihlášku a obhajovat své učitelky a učitele v regionálních kolech, v semifinále a společně s nimi účinkovat ve finále, neměl by realizační tým Zlatého Ámose co organizovat.«

Přihlášku spolu se stručnou charakteristikou, společně prožitou příhodou a podpisy těch, kdo s nominací souhlasí, však děti musí poslat do konce tohoto roku. V lednu a únoru pak proběhnou regionální kola, ze kterých postoupí šestnáct nejúspěšnějších do semifinále. Semifinalisté pak sami rozhodnou, koho pošlou do březnového finále. A symbolicky na Den učitelů budou na galavečeru ankety oficiálně korunováni noví Ámosové – Zlatý, Dětský, Ámos sympaťák, fyzikář a matikář. Možná, že už jsou mezi přihlášenými, možná budou mezi těmi, kteří nominaci teprve získají. Ale pozor, šance je jen do konce prosince! Přihlášku a další informace najdete na www.zlatyamos.cz.

(DTA)

FOTO – DTA