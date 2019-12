Velká rodina Sevrjukovových. V pravém dolním rohu medaile Rodičovská sláva.

Manželé s velkým srdcem, kterým pomáhá LKŽ

Letos v létě na dovolené v ruské Anapě jsme se seznámili s chlapcem z Luhanské lidové republiky. Danil Lazarev studuje dopravní stavitelství na vysoké škole v Luhansku. V Anapě byl celé léto na brigádě, aby si přivydělal na studia. Jakmile jsem to zjistila, chtěla jsem po něm, aby mi po návratu domů zjistil adresu nějakého tamního dětského domova. Udivilo mě, když říkal, že je jich doma 17. Tři dospělí, maminka, tatínek a babička, a 14 dětí. Požádala jsem o kontakt na jeho maminku.

Po jeho návratu zpět do vlasti mě kontaktovala jeho maminka (vlastně pěstounka, jak jsem později zjistila) Ljudmila Anatoljevna Sevrjukovová (39 let). Se svým manželem Stanislavem Vladimirovičem (44) mají čtyři dcery a deset dětí v pěstounské péči. Vlastní dcery jsou Anastázija (21 let), Darja (20 let), Sofie (12 let) a Emilie (tři roky). Děti v pěstounské péči jsou Vladimir (dva roky), Jaroslav (osm let), Anastázija (osm let), Kirill (10 let), Danil (12 let), Ivan (13 let), Taťjana (13 let), Ljubov (13 let), starší Danil (19 let) - toho známe osobně a Marie (22 let), ale ta je už vdaná a má dvě děti. Jedná se o částečné sirotky a děti, o něž se rodiče nedokážou postarat (tak, jak je tomu i u nás). Dům Sevrjukových je v podstatě dětský domov rodinného typu.

A ještě je ředitelkou!

Pokud si někdo myslí, že je paní Ljudmila doma a stará se pouze o svěřené děti, tak tomu tak rozhodně není. Paní Ljudmila Sevrjukovová je ředitelkou základní a mateřské školy v Krasnom Luče, městě jižně od Luhanska, kde taky učí angličtinu. Manžel pracuje jako mlynář. S péčí o děti jim pomáhá ještě i babička Světlana, maminka paní Ljudmily.

Paní ředitelka mi psala, že je moc šťastná, že jsme se jí ozvali. Lidé jsou už unaveni válkou a myslí si, že na ně svět zapomněl. Ujistila jsem ji, že tomu tak není, a vyžádala si od ní účet, abych zjistila, zda je průchodný. Zkušebně jsme poslali dětem »na bonbony« a celá částka (v eurech) v pořádku došla. Jsem s paní Sevrjukovovou v kontaktu přes V Kontaktě (mezinárodní sociální síť) i e-mail. Ještě bych ráda řekla, že tito manželé v letošním roce byli oceněni medailí LLR Rodičovská sláva.

Osobně si myslím, že je spousta takových pěstounských rodin, jako jsou Sevrjukovovi, a taky jiných dětských domovů, kterým by se ve válkou sužovaném Donbasu jakákoliv finanční pomoc a podpora hodila. Nad touto rodinou si vzala záštitu Krajská rada LKŽ Zlínského kraje.

Lenka KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ

FOTO – archiv autorky