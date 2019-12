Logo sociální demokracie (SPD).

V čele německé SPD poprvé žena a muž

Novými předsedy německé vládní sociální demokracie (SPD) se stali členka Spolkového sněmu z Bádenska-Württemberska Saskia Eskenová a exministr financí Severního Porýní-Vestfálska Norbert Walter-Borjans.

Rozhodl o tom sjezd SPD v Berlíně, který tak potvrdil výsledky celostranického hlasování z konce listopadu. Oba politici, kteří mají stranu vyvést z hluboké krize, jsou vnímáni jako kritici vlády velké koalice SPD a CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Osmapadesátiletá Eskenová a sedmašedesátiletý Walter-Borjans ve druhém kole vnitrostranického hlasování, jehož se mohlo zúčastnit všech více než 425 000 členů nejstarší německé demokratické strany, porazili dvojici tvořenou ministrem financí Olafem Scholzem a braniborskou političkou Klarou Geywitzovou. Jejich volba sjezdem tak byla považována za formalitu. Zejména v případě Waltera-Borjanse se to potvrdilo, když získal 89,2 % hlasů více než 600 delegátů. Eskenová tolik delegátů nepřesvědčila a získala podporu 75,9 % z nich.

Hlavním úkolem první dvojice předsedů, která kdy stanula v čele SPD, bude vyjasnit vztah strany k současné vládní koalici, která Německo vede už potřetí za poslední čtyři volební období. To, že by sociální demokracie z vlády rychle odešla, jak doufala řada jejích členů, je nepravděpodobné. Na třídenním sjezdu SPD by se o tom podle představ Eskenové a Waltera-Borjanse vůbec hlasovat nemělo.

Chtějí ale prosadit usnesení, které počítá s tím, že SPD bude s konzervativní unií CDU/CSU znovu vyjednávat o vládním programu. Konkrétně požadují růst minimální mzdy na 12 eur (306 korun) za hodinu, zvýšení investic do infrastruktury nebo konec využívání uhelné energie v roce 2035, nikoliv o tři roky později, jak je nyní plánováno. »Tímto usnesením dáváme koalici realistickou šanci na pokračování, nic méně, ale také nic více,« řekla Eskenová, která je nadále skeptická, pokud jde o budoucnost vlády.

Právě působení ve velké koalici, s níž nejsou spokojeny dvě třetiny Němců, viní řada členů SPD z dramatických volebních propadů strany v posledních letech. Aktuální průzkum veřejného mínění pro televizi ARD sociální demokracii přisoudil jen 13procentní podporu, o 7,5 % méně než ve volbách před dvěma lety.

(čtk)