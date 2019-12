Andrej Babiš (ANO). FOTO - Haló noviny

Bez EK audit zveřejnit nelze

První místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip obdržel žádost, aby přesvědčil premiéra k zveřejnění auditu EU. To však není právně možné.

»Dostal jsem žádost, abych přesvědčil premiéra zveřejnit audit EU k jeho údajnému střetu zájmu. To vše s tím, že to má být právně čisté. Při znalosti základních českých a evropských předpisů v této věci podotýkám, že on k tomu není oprávněn. Ani příjemci dotací to totiž bez Evropské komise nesmějí,« konstatoval Filip.

Audit Evropské komise údajně potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Důvěrnou zprávu auditorů prý obdržel i pražský magistrát, protože je jedním z připomínkových míst řízení vedeného EK.

I ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila zprávu jako důvěrnou, podle ní ale ČR také požádá EK o stanovisko, zda může zprávu zveřejnit. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původně zvažoval její zveřejnění, na základě právního stanoviska advokátní kanceláře Frank Bold advokáti však radní rozhodli, že tak zatím neučiní.

Babiš má prý podle závěrů auditorů přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondů, které navíc může odvolat, a toho, že je takzvanou obmyšlenou osobou a může mít z fondů užitek. Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.

(cik)