Ilustrační FOTO - Pixabay

Mlčení zabíjí. Silvie, Celie, Giuli, Dalila…

Silvie, Celie, Giuli, Dalila, Aminata. Pět křestních jmen žen zná celá Francie. Píšou je na plakáty a připevňují ke zdem domů aktivisté hnutí proti násilí v rodinách, napsal list The Guardian. Všech pět žen zavraždili jejich manželé či partneři.

Hnutí proti násilí v rodinách má v současnosti kolem 300 členů, ale mnohem a mnohem více sympatizantů. Hnutí je vyzývá k mlčenlivému protestu vždy, když vyjde na světlo nový případ vraždy ženy v rodině. Letos už protestovali, muži, ženy a mnohdy i celé rodiny, více než 130krát. Tolik žen se stalo obětí domácího násilí. Podle statistik se každá čtvrtá Francouzka setkala po dovršení patnáctého roku věku s násilím, a to i sexuálním, v rodině.

Problém vůbec není nový, jen se o něm léta mlčelo. Až se tématu chopil Emmanuel Macron. V prezidentské volební kampani sliboval ženám bezpečí, hovořil o přijetí zákona proti násilí v rodině jako o své prioritě. Měl úspěch, podle politologů mu slib zajistil prezidentský úřad. Také jeho zpočátku volné politické hnutí En Marché získalo do svých řad tolik členek, že činily 40 % všeho členstva.

Zákon přijat, ale...

Zákon, který ukládá orgánům činným v trestním řízení bojovat s domácím (sexuálním) násilím, byl přijat loni v květnu. Pokud se ženy domnívaly, že jejich životy budou bezpečnější, měsíce následující po přijetí zákona je vyvedly z omylu. Žádná změna nepřišla. Macron to možná pochopil jako první, doslova »uťal« vychloubání, že francouzské ulice se staly bezpečnými. Osobně totiž navštívil pracoviště policejní horké linky, která byla zřízena, aby na ní ženy mohly oznamovat násilí proti své osobě. Stal se náhodným svědkem rozhovoru s 57letou ženou, jíž muž hrozil vraždou. Policejní důstojník ji vyslechl, projevil účast a řekl, že jí v podstatě nemůže pomoci. Macron se rozčiloval: »Prací četníka je bránit ženu, zvláště hrozí-li jí fyzické nebezpečí.«

Ilustrační FOTO - Pixabay

...pachatelé zůstávají ve výhodě

Macron svůj nářek přehnal, policisté se snaží. Jenže zákon nestojí na straně obětí, spíš pomáhá pachatelům. Pro evropské právo se jedná o typický příklad, Francie netvoří výjimku. Nový zákon například stanovuje, že sexuální násilí v rodině se charakterizuje jako znásilnění, jen pokud je oběti méně než 15 let. Jinak je nutné složitě dokazovat úmysl pachatele, což se policii většinou nedaří. Pokud pachatel násilí nepřizná, je ruka zákona bezmocná, vždy jde o tvrzení proti tvrzení. Snad kdyby na těle oběti zůstaly tropy násilí, ale i tak by muselo následovat dokazování, že zhmožděniny udělal pachatel. Takže policejní vyšetřování, i když probíhá důsledně a trvá i přes dva měsíce, končí odložením v 80 % stížností, které policie vyšetřuje. Jenže na druhé straně 40 procent žen, které si stěžovaly, se dříve nebo později stane obětí vraždy. Pak se policejní mašinerie rozjede naplno, vrahem bývá v drtivé většině manžel či partner oběti. Ukončení původního vyšetřování jen posílilo sebevědomí vrahů a pocit, že se jim nemůže nic stát.

Řešení nepřijde samo

Premiér Édouard Philippe tvrdí, že »mlčení zabíjí«, že o problému domácího násilí se léta mlčelo a zákon se držel domněnky, že do věcí domácnosti se nikdo nevměšuje. Ale rostoucí počet obětí přímo volá po tom, aby se o domácím násilí mluvilo, aby se ve veřejné debatě hledali možní viníci. Premiér také inicioval změny v rok starém zákoně. Nově obsahuje ustanovení, že v domácnostech, jejichž obyvatelky si stěžovaly, budou zabaveny střelné zbraně a že psychologické týrání, k němuž se řada pachatelů uchyluje, zákon uznává jako rodinné násilí, i když nedojde k fyzickému napadení.

Pro oběť bývá pozdě

Podle Philippa také policisté projdou důslednou průpravou, aby oznámení týraných žen nepodceňovali, což se prý stává. Policisté si ovšem stěžují, že nemají příliš možností zasahovat v domácnostech. Žádají třeba, aby mohli násilníka násilím vyvést z bytu a zakázat mu pobyt v něm a vůbec i přiblížení k oběti. To by ovšem musel rozhodnout soud a musel by to udělat hned. Zatím soudní řešení přichází nejdříve po roce, ale i po letech. Pro oběť bývá pozdě.

Ženské organizace, kterých vzniká stále více, mají jasno. Budou upozorňovat veřejnost na domácí násilí a jeho výsledky. Věří, že veřejnost bude vyvíjet stále větší tlak a když nic jiného, vyleká násilnické manžely a partnery. »Ještě před dvěma lety nikdo kromě feministek nemluvil o domácích vraždách. Ale jde o diskutované téma, veřejné mínění se mění,« řekla listu aktivistka Carolin de Haasová.

Také ve vládních kruzích roste s každou další vraždou rozhořčení. Třeba ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová prohlásila, že »náš soudní systém nepracuje pro ochranu žen,«. I ona i aktivistky věří, že dosáhnou nápravy, i když boj s tradičními stereotypy (hlavně s tím, že co se doma uvaří, to se doma sní) nebude lehký.

(pe)