Piráti posílají Kalouska do ústraní

Bývalý ministr a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vadí Pirátům. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka svou špatnou pověstí blokuje možnost opozice postupovat proti ANO Andreje Babiše. Měl by podle něj odstoupit z funkce předsedy sněmovního klubu TOP 09.

»V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska,« řekl Michálek novinářům. Kalousek by podle něj měl jít do ústraní.

Kalouskovi nedůvěřují podle průzkumů tři čtvrtiny lidí, což omezuje možnosti opozice, míní Michálek. Podobný názor podle něj mají i ostatní opoziční strany, jen to neříkají veřejně.

Kalousek řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. »Ať se pan Michálek stará o svůj klub, o sebe, o své rodinné zázemí a já se budu starat o sebe také,« uvedl s odkazem na spory uvnitř Pirátů, kvůli kterým Michálek čelil hlasování o odvolání z funkce místopředsedy strany. Michálkovi jde podle něj o zánik TOP 09 a jeho vidí jako překážku. »Jestliže jedním dechem říká, že TOP 09 by měla zaniknout a já že bych měl – neměl být předsedou klubu, aby byla lepší spolupráce, tak o jaké spolupráci mluví, když si přeje, aby TOP 09 zanikla,« uvedl Kalousek. Logicky z toho podle něj vyplývá, že ho Michálek vidí jako překážku v tom, aby TOP 09 zanikla. »Z mého pohledu to je dobře, protože TOP 09 nezanikne. Já si to nepřeju,« řekl. Reagoval tak i na dřívější Michálkův rozhovor pro server Aktuálně.cz, v němž šéf poslanců Pirátů uvedl, že TOP 09 by měla zaniknout.

Opoziční strany podle Michálka chtějí koordinovat svou aktivitu, aby byla efektivní a nebylo možné dál kritizovat opozici, že je málo životaschopná.

