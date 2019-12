Ilustrační FOTO - Pixabay

Množírny zvířat mají být v ČR nezákonné

Množírny zvířat možná čeká zákaz. Přináší ho vládní předloha, které dali poslanci v úvodním kole projednávání šanci. Vláda také zpřísňuje chov některých šelem a chce umožnit státní příspěvky obcím na náhradní péči o zvířata.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání zavádí vymezení množíren a rovnou je zakazuje. Za provoz takového zařízení, které slouží zejména k rozmnožování psů nebo koček za účelem zisku z jejich prodeje, by hrozila až půlmilionová pokuta.

Komerční chovatelé a chovatelé, kteří mají tři a více fen, budou muset při prodeji nebo darování štěněte do jeho půl roku zavést evidenční list vrhu štěňat. Kupujícím budou muset na vyžádání poskytnout informace o krmení štěněte a popis péče o ně. Chovatelé také budou muset zajistit, aby feny a chovné kočky měly nejvýše tři vrhy za dva roky. Zákon také stanoví dobu, po níž budou muset být mláďata u svých matek. »Ministerstvo zemědělství si je vědomo, že se ozývají také hlasy, že by mělo být upraveno právo vstupu Policie ČR a pracovníků veterinárních správ do prostor, kde je důvodné podezření na týrání zvířat. Musím říci, že tato otázka není v novele v současné době upravena, neboť jsme se nesetkali se souhlasem při minulých novelách a je tam nejednoznačný přístup,« řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

»Novela přichází podle mého soudu právě včas, aby reagovala na jednak novou situaci i v evropské legislativě, ale také na měnící se nálady a názorovou hladinu občanů České republiky, zejména těch, kteří se tedy nejen zabývají chovem a zacházením s těmito zvířaty, ale také širší veřejnosti, kde přichází do podvědomí čím dál tím více takový ten ochranářský princip, a myslím si, že je to naprosto namístě,« zdůraznil místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM).

Místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM).

Návrh zákona podle ministra zemědělství zpřesňuje a výslovně upravuje povinnost zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo, ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele, upravuje povinnosti při provádění deratizace, rozšiřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností možnosti, kdy uložit správní trest propadnutí zvířete, nebo ochranné opatření k zabrání zvířete. »Součástí návrhu je novela zákona o správních poplatcích. Zavádí nový správní poplatek za udělení licence k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování, zejména v cirkusech. Zvyšuje správní poplatky za povolení chovu pro chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů. Zvyšuje správní poplatky za oprávnění k používání pokusných zvířat a za oprávnění k chovu, nebo dodávce pokusných zvířat. Zavádí také správní poplatek za schválení projektu pokusů,« dodal ministr.

Předloha rovněž zakáže rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech i jejich venčení na veřejnosti. Nezákonné budou rovněž koutky, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. Podle ministerstva zemědělství jsou největší problémy v neodborných zájmových chovech zvířat, která vyžadují zvláštní péči, jako jsou šelmy, jedovatí hadi, krokodýli a z ptáků například sovy nebo dravci. Pro jejich domácí chovatele se zpřísní i další podmínky.

Pro veřejná vystoupení zvířat v cirkusech, televizi nebo filmu bude podle novely nutná licence od Státní veterinární správy. Zákaz drezury by se měl rozšířit na mláďata delfínů a slonů. Dosud se vztahoval na primáty, ploutvonožce, některé kytovce, nosorožce, hrochy nebo žirafy.

Sněmovna se zabývá i dalšími předlohami, které se týkají zvířat. Po senátních úpravách bude rozhodovat o zpřísnění pravidel pro chov psů. Lidé zřejmě budou muset veterinární správě hlásit chovy tří a více fen, nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Jiná novela zpřísňuje trestní postihy za týrání zvířat, poslanci zatím nedokončili její druhé čtení. Včera projednávanou novelu nyní budou projednávat poslanci zemědělského výboru a budou na to mít tři místo obvyklých dvou měsíců.

(ku, jad)