Pana Porybného veletoč

Nejhorší je, když ten, kterému jste věřili a který zdánlivě byl vaším pokračovatelem, v okamžiku, kdy už odcházíte nebo se změnila situace, najednou do vás bez milosti kopne, aby se mu dostalo místa nahoře i v nové situaci. Tak to ve svém článku vůči Zdeňkovi Hořenímu udělal současný majitel Práva Zdeněk Porybný, před třiceti lety jeden ze zástupců šéfredaktora. Proč o tom píši? Protože pan Porybný ve svém sobotním článku »Můj Listopad v Rudém právu« se pokouší vysvětlit, proč plně patří k dnešku a že by mu nikdo neměl vyčítat nic, co dělal před Listopadem a v těžkých listopadových dnech roku 1989.

Právě Zdeňka Hořeního, jednoho z nejčistších lidí, které znám, svého ochránce, ukázal ve svém článku jako skoroaparátčíka, který nevěděl, »o čem bije«, nebyl schopen pochopit, že nastala jiná doba, projevil se jako pouhý stranický funkcionář. Nic nepochopil, proto rezignoval, a to právě ve prospěch Zdeňka Porybného. I já, tehdy zástupce šéfredaktora, měl podle Porybného rezignovat. Není to pravda. Nikdy jsem nerezignoval. V době, kdy k mé údajné rezignaci mělo dojít, jsem už pracoval (od 5. prosince) na ÚV KSČ jako jeden z dokumentaristů sloužících úseku Vasila Mohority, protože informace, které dosud se sem dostávaly, postupně byly zastavovány. Ani s tím »nenáviděním« bych se na jeho místě tak neoháněl. Dodnes se stýkám s některými tehdejšími redaktory Rudého práva a mám, mezi i těmi, co zůstali v redakci po Porybného pozdější čistce, přátele. S některými i na pivo zajdu. O dnešním pravicovém přerodu listu jsem tedy dobře informován.

Pan Porybný si buď málo pamatuje, anebo úmyslně zkresluje. Například v pasážích, kdy o šéfredaktorovi tvrdí, že v oněch revolučních dnech v redakci nepobýval a řídil vše po telefonu. Býval tam, mluvíval jsem s ním osobně denně. Vzpomínali jsme na tuto dobu zcela nedávno s jednou z našich tehdejších sekretářek. I na to, jak ony dny prožíval také Zdeněk Hoření, na jeho únavu a vyčerpání. Ano, býval v těchto dnech často na ÚV, vždyť byl členem jeho sekretariátu, kde se rozhodovalo o mnohém.

Neví ani, jak to bylo se zpravodajstvím ze 17. listopadu. Nebyl žádný redaktor, který namísto demonstrace šel na pivo, ale byl redaktor, který po »Vyšehradě« šel do redakce a psal, co viděl. Jeho chybou bylo, že odešel předčasně. Vyčetl jsem mu to po svém návratu ze zahraničí. Byl totiž mým podřízeným. Nikdy se však neztratil »někam na venkov«, ale zůstal v redakci až do konce roku a pak z ní odešel už nespokojen s vývojem v ní a přijal docela zajímavé zaměstnání jinde. Měl na to, byl polyglot a vzděláním ekonom.

Vasil Mohorita, s nímž až do jeho přerodu jsem udržoval velmi přátelské styky, skutečně prosadil do čela redakce Zdeňka Porybného, i když bylo několik kandidátů. A později zajistil i podivný přechod listu z majetku strany do Porybného rukou. To ovšem nebylo zcela zadarmo. Redakce totiž na oplátku vydala knižně Mohoritovy projevy. Že by je někdo četl, nepředpokládám. Ale že udělaly své, aby se Zdeněk Porybný mohl stát milionářem poté, co si přisvojil list, který měl vždy spojení s komunistickou stranou, a nepatřil tudíž jednotlivci anebo nějaké skupince »chytrých«.

Ani líčení listopadových dnů, jak šly po sobě, neodpovídá skutečnosti. Spíše si myslím, že je psal proto, aby dokázal, že nikdy nebyl skutečným komunistou, a proto musel ve svém článku zpochybnit i vlastní psaní zahraničního korespondenta. Komu co dokazuje, nevím. Ale v Česku se nic neutají. Čas ukáže pravdu. Jen škoda, že u toho už nebudou moci být František Ryba, Míla Vítek, Jarmila Houfová, Míša Podzimek, Honza Lipavský, Honza Hrobař, o němž se v článku také negativně zmiňuje, Jirka Stano, Bláža Braun ad.

A mimochodem, i tím, že připomíná můj poslední článek v Rudém právu: »Jediný představitel?« čili zamyšlení nad tím, »co se stane, když přijde Václav Havel«, ač se ukázal jako pravdivý, a distancuje se od něho, jen potvrzuje, že někteří lidé pro svůj profit jsou schopni popřít sami sebe.

Jaroslav KOJZAR