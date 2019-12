Více pracovat, méně strašit

Jak číst výsledky londýnského summitu NATO? Závěry vyznívají tak, že kromě evergreenu ruské hrozby je ukazováček namířen také na Čínskou lidovou republiku. Tato obrovská země se stává, aspoň pro některé členy NATO, výzvou i příležitostí. To zní ještě mírumilovně. Pro jiné členy aliance je Čína možnou hrozbou, ba dokonce prioritní hrozbou. Dochází tedy na slova mnohých moudrých lidí, kteří už dávno usuzovali, že přijde den, kdy NATO a USA coby nejsilnější jeho složka ukážou prstem právě na Čínu.

Pro agresivní uskupení NATO je nepřítelem vždy ten, kdo provádí vlastní politiku, hájí nebojácně své zájmy a jde svou cestou. Čína navíc zaznamenává, díky práci svých občanů, dynamický ekonomický a s tím související sociální rozvoj. Hlásí se ve všech oblastech o slovo. Namísto toho, aby euroatlantická politika vedla k podpoře a rozvoji vlastních obyvatel, protože jak USA, tak členské země NATO se potýkají s mnoha problémy (je třeba například vymýtit chudobu, vytvářet pracovní místa, stavět sociální bydlení, zajistit dostupnou zdravotní péči, pracovat na rovnosti lidí ad.), tak jejich předáci vypouštějí jedovatou slinu na adresu druhých (mimo NATO), kterým se v něčem daří lépe. Doporučovala bych více pracovat a méně strašit! Ocenila jsem slova bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka, který na adresu Číny v tisku vyslovil to, co mnoho lidí již dávno ví – že nikdy nebyl jiný stát, který by v tak historicky krátkém čase vytáhl stamiliony lidí z bídy a emancipoval je.

A proto mě překvapuje, jak se postavil rektor Univerzity Karlovy k počínání subjektů, jež se zabývají Čínou a čínskými reáliemi a měly (mají) dotyk na akademickou půdu. Soukromý kontroverzní projekt Sinopsis (realizovaný za odborné spolupráce s katedrou sinologie FF UK), jenž je jednostrannou kritikou soudobé Číny, byl panem rektorem podpořen. Rektor považuje Sinopsis »za velice podnětný v rámci naplňování tzv. třetí role univerzity«, a proto podporuje i akademiky zapojené v projektu. Ano, všichni máme jistě právo na svobodné vyjádření svých názorů, já i lidé zapojení v Sinopsis.

Rektor reagoval na dopis skupiny vědců, kteří se obrátili na něho a členy univerzitního senátu a žádali, aby se filozofická fakulta i celá Univerzita Karlova za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis postavily. »Pro UK jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskusi,« uvádí se v jejich dopise.

Budiž. Zůstává však otázka, jak bude probíhat ona »kritická diskuse« nejen na nejslavnější české univerzitě, když s jejím požehnáním nebo za odborné spolupráce některé její složky působí dále již zmíněný Sinopsis, také Mezinárodní sinologické centrum podporované z Tchaj-wanu, a když víme, že současně bylo zrušeno Česko-čínské centrum UK. Právě toto centrum přispívalo k rovnovážné akademické diskusi o Číně například tím, že usilovalo o všestranný pohled na ni a o smysluplnou česko-čínskou spolupráci v mnoha oblastech. Nastalá nerovnováha není správná.

Monika HOŘENÍ