Projímadla a zavírání do bedny ve Škodovce

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto rozdala výpovědi svým zaměstnancům, kteří podle zjištění podnikové vyšetřovací komise šikanovali své kolegy – zaměstnance agentury Manpower.

Pracovníci automobilky podle týdeníku Škodovácký odborář například zavírali agenturní zaměstnance do beden nebo jim lili projímadlo do kávy. Podle mluvčí automobilky Kamily Biddle dostalo výpověď pět zaměstnanců, jeden pracovník byl upozorněn na porušení povinností. Agentura Manpower se k věci podle své mluvčí Dany Samkové nemůže vyjadřovat.

Týdeník uvádí jako příklad šikany zavírání agenturních zaměstnanců do bedny s materiálem. »Nalákali spolupracovníka k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho do bedny, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt. Pak do bedny otvorem nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto jej tam drželi dlouhé minuty,« uvedl týdeník. Při útocích byli agenturní zaměstnanci zraněni, podle Škodováckého odboráře skončili v pracovní neschopnosti.

Kmenoví zaměstnanci svým agenturním kolegům například také lili projímadlo do kávy, mazali vazelínou momentové utahovačky, aby se prosmekávaly v rukou při utahování. Stejně tak mazali dveře karoserie, aby dotyčnému upadly na zem a způsobil tak škodu, napsal týdeník.

»Osobně já, i Oborové sdružení Čech, Moravy, Slezska ostře odsuzujeme šikanu některých kmenových zaměstnanců vůči agenturním zaměstnancům ve výrobním závodě společnosti Škoda a. s. v Mladé Boleslavi. Tvrdé praktiky některých kmenových zaměstnanců, jako zavírání agenturních zaměstnanců do beden, podávání projímadel, a další schválnosti za mlčenlivého přehlížení nadřízených, které vedly i k újmám na zdraví jednotlivců, jsou naprosto nepřijatelné,« konstatoval předseda OS ČMS a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. Doplnil, že je povinností zaměstnavatele tomuto zabránit. »Odhalené praktiky diskriminace, psychického a fyzického ponižování agenturních zaměstnanců ukazují na vážný problém xenofobie, nesnášenlivosti a rasismu v naší společnosti i na pracovištích. Toto vše je produktem kapitalismu jako společenského ekonomického systému, který v honbě za ziskem je jako systém ochotný takovéto projevy mlčky tolerovat,« upozornil Grospič s tím, že se ukazuje, že ani zdánlivě »idylické« pracovní prostředí proti nim není nijak imunní.

Grospič také připomněl, že je povinností odborů odsoudit takovéto projevy, bránit jim a hájit zájmy všech zaměstnanců, a to i zaměstnanců agenturních, kteří jsou vysoce vystaveni tlaku kapitálu. »Všem postiženým vyjadřujeme hlubokou solidaritu a jsme připraveni pomoci. Vláda musí aktivně řešit postavení agenturního zaměstnávání, které způsobuje nerovnost na trhu práce,« uzavřel Grospič.

Šikanu svým vedoucím nahlásili dva agenturní zaměstnanci. Automobilka začala incidenty vyšetřovat, po 14 dnech rozdala firma obviněným zaměstnancům tento týden výpovědi. Dvěma hlavním strůjcům útoků hrozí doživotní zákaz vstupu do Škoda Auto.

