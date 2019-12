Narozeninový dort.

V Krkonoších se slavily narozeniny

Do hor se jezdí za příjemnými zážitky, lyžovat a užít si trochu té pohody v přírodě. Do severních končin se rozjeli odreagovat David Kraus, Marta Jandová s manželem Miroslavem, Iveta Vítová, Berenika Kohoutová s přítelem Kryštofem a letošní Česko-Slovenská Miss Klára Vavrušková s přítelem Vlastimilem. Co je všechny spojilo dohromady? Kromě příjemně stráveného víkendu, oslavili také první narozeniny Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Strávit víkend v malebném srdci Krkonoš, přímo v Peci pod Sněžkou, je pro někoho jako sen, jiný by se raději vyhnul turisticky zalidněným místům. Ale strávit čas ničím a nikým nerušeni, není úplná utopie. »Já miluju místa, kde je divoká příroda a domácí prostředí. Miluju sauny. Před dvěma lety jsem začal lyžovat. Hotely si vybírám podle toho, jestli tam může pes, protože mám rád procházky se psem. Tady si to vychutnala kontinentální buldogová Evelína opravdu vrchovatě, jsou tu dog friendly,« řekl David Kraus. Ten si víkend na horách užil se vším všudy, a dokonce zazpíval na narozeninové oslavě Aparthotelu.

»Výhoda českých hor je v dostupnosti. Člověk v pátek večer přijede, užije si saunu a skvělou večeři, druhý den ráno jde na procházku nebo si zalyžuje, a když se rozhodne, je za chvíli zase doma,« pochvalovala si Berenika Kohoutová. Pec pod Sněžkou je opravdu dobře dostupné místo. »Všimla jsem si, že poslední dobou se služby, které poskytují česká střediska, hodně zvedly a už se těm zahraničním začínají dost vyrovnávat,« dodala.

Sauna, bublinky i masáže

Zpěvačka Marta Jandová má zase české hory ráda, protože jsou blízko a protože učitelé na sjezdovce mluví na děti česky. Služby jsou skutečně na vyšší úrovni a návštěvníci mohou volit z benefitů, jako jsou vinotéka, wellness, obchody, dobrá dostupnost lyžařských vleků a další. Ideální je, když je vše pohromadě na jednom místě, což v případě Aparthotelu Vavřinec platí.

Od Svatého Vavřince je to jen kousíček k vleku. Sněhu na lyžování ještě nebylo dostatek, a tak se hosté vydali na procházku zkoumat, jak se Pec Pod Sněžkou v posledních letech mění. Přitom si Marta Jandová zavzpomínala na svoje dětství, kdy jí uplavala lyže. »Když mi bylo asi sedm let, půjčili mi naši od známých lyže. Jeli jsme se školou na školu v přírodě a byla tam malinká sjezdovečka. Jednou jsem ji šusem sjela, dole spadla, jedna lyže se odporoučela a sjela do řeky. Už jsme ji nikdy nenašli,« vyprávěla Jandová.

Slavnostní den si hosté užili naplno. Po obědě někteří zapluli do sauny, další do vířivky nebo na masáže, odkud se nikomu moc nechtělo vylézt ven. Popíjeli bublinky mezi bublinkami ve vířivce nebo v sauně, ovšem bez Bereniky, která již vzhledem k těhotenství pít nesmí. Ta si alespoň vychutnala sladkou kompenzaci v podobě slavnostního dortu, když se vrátili na narozeninový program. Kromě koncertu Davida Krause se konala ještě přehlídka sportovního oblečení, které si hosté mohou zakoupit v prodejně uvnitř komplexu Svatého Vavřince.

