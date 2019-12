Ilustrační FOTO - Pixabay

Vánoční pečení

Jasně vánočka! Ta musí na štědrovečerním stole být. První písemné zmínky o vánočce (húsce, pletenici, pletance, štědrovici, štričce, štrucly, žemly, ceplíku atd.) pocházejí z 16. století, ale pochybuji o tom, že v některé rodině se tak staré recepty zachovaly. Už proto, že pečení vánočky bylo v té době výsadou příslušníků pekařského cechu, který si tajemství její přípravy »hýčkal«. V 18. století se vánočka začala péci i doma a její přípravu údajně doprovázela řada rituálů.

Hospodyně musela mít bílou zástěru, na hlavě bílý šátek a při zadělávání těsta mlčet. Tradice praví, že při kynutí těsta na vánočku vyskakovala (čím výše tím lépe), aby se těsto nezdrclo (nesrazilo). Neumím si sice představit jak moje babička či maminka při kynutí těsta vyskakují, nikdy nepamatuji si na to, ale možná někde za našimi dětskými zády, tak říkajíc »na tajňačku« to opravdu dělaly. Pokud se vánočka při pečení připálila či praskla, bylo to špatné znamení; věstila nezdar celé rodině. Proto snad maminky a babičky dbaly na to, aby se jim to nestalo.

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché. O čemž se vzápětí přesvědčíte. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů.

Správně se plete z devíti copů. Ovšem existují i mistrovské »kousky« pletené ze třinácti pramenů. Zůstaňme u klasiky… Spodní čtyři symbolizují čtyři živly, tedy oheň (Slunce), vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři copy představují rozum, cit a vůli člověka. Vrchní dva copánky se upínají k tomu, co vede člověka nejvýše, tedy k vědění a lásce. Někde byla vánočka považována za symbol nového života a plodnosti.

A přidáváme recept na vánočku, byť každá rodina má svůj a předává se z generace na generaci. Připravte kvásek (do vlažného mléka rozdrobte droždí, přisypte lžíci cukru, zaprašte hladkou moukou a nechte v teple vykynout). Do mísy nasypte mouku (tři hrnky polohrubé mouky), osm lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citronovou kůru, špetku nastrouhaného muškátového oříšku, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijte vykynutý kvásek a propracujte. Nakonec přidejte osminku vychladlého rozehřátého másla a vše zpracujte. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypte omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě propracujte. Bochánek těsta poprašte moukou a nechte přikrytý kynout na teplém místě, při větším množství těsta i přes noc. Papír na pečení potřený tukem položte na plech a na něj postupně prameny vánočky. Chvíli nechte na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřete rozšlehaným vajíčkem a posypte nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchněte u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečte zvolna asi 45 minut.

A vánoční cukroví také nemůžeme přejít mlčením. Pekli je již naši prapředci v dobách pohanských. Nesloužilo jen k mlsání, ale též k ochraně obydlí a života před temnými silami. Bylo spojováno s nejmocnější zimní nocí – slunovratem (21. prosince), proto bylo pečeno několik dní před ním. Vesměs se pekly medové perníčky ve tvaru zvířat. Ty byly zavěšovány na dveře stavení, na stromy a na chlévy. Jako cukroví bylo používáno i sušené ovoce, z něhož byly dokonce vyráběny i drobné hračky pro děti. Zdali to naše babičky ví, těžko říci.

Na některé vánoční cukroví je už skoro pozdě. I když, pokud bychom se drželi (zapomenuté) tradice pekli bychom je až v noci o zimním slunovratu. Rozdávalo se všem členům rodiny včetně chasy, tedy čeledínů a dalších lidí, kteří s rodinou pracovali. Řečeno jinak – tehdy i dnes doma připravené cukrovinky měly a mají zdůraznit vánoční pohodu. Jejich ochranná funkce je dávno zapomenuta.

Recepty na vánoční cukroví se dědí, pokud je doma tradičně pečete, určitě vycházíte z receptů vašich maminek a babiček. Leckteré jsou opravdu staré i desítky let. Především vánoční perníčky. Receptů na ně máme v archivu (jistěže ověřených) spoustu. Jeden za všechny: Tři hrnky hladké mouky, hrnek medu a rozehřátý se dvěma lžícemi másla ve vodní lázni, hrnek moučkového cukru, čtyři žloutky, půl hrnku mléka, dvě lžičky jedlé sody, dvě lžíce perníkového koření (běžně se prodává). Na vále vypracujte ze všech surovin těsto tak, aby bylo dokonale hladké. Nechte je v chladu odpočinout několik dní, čím déle tím lépe, protože se pak chuť a vůně dokonale propojí. Vyválejte z těsta placku silnou asi pět milimetrů, vykrajujte tvary. Rozložte je na studený vymaštěný plech, případně na plech vyložený pečícím papírem. Před pečením je potřete studenou vodou, po upečení rozšlehaným vejcem. A ozdobte je.

Babičky měly »plán« pečení na Vánoce. Zhruba tři týdny před Štědrým dnem pekly zázvorky, perníčky a kokosové cukroví. O týden později cukroví ze světlého a tmavého lineckého těsta. Týden před svátky připravovaly marokánky a nepečené cukroví, polevy a náplně k zdobení pečiva. Nakonec pak vánočky. Na Štědrý den jablkový závin.

Na poslední chvíli připravovaly oblíbené vanilkové rohlíčky. K tomu třeba hrnek hladké mouky, šálek mletých lístkových oříšků, dvě lžíce cukru, osminku másla, tuk na vymazání plechu, vanilkový a moučkový cukr na obalování. A také dětské ruce, ochotně se na práci podílející. Mouku, oříšky a cukr smíchejte, přidejte změklé máslo a vypracujte těsto. Nechte je odpočinout v ledničce. Ze ztuhlého těsta připravte tenký váleček, který rozkrájejte na asi 50 mm velké kousky. Z nich tvarujte na tukem vymazaném plechu rohlíčky a pečte je ve středně vyhřáté troubě. Ještě teplé je obalte ve směsi moučkového a vanilkového cukru a nechte je dva tři dni uležet.

To boží milosti, tradiční české smažené vánoční pečivo, v pohodě zvládnete doslova na počkání. Z hrubé mouky (jeden hrnek), dvou lžic mléka, dvou lžic rumu, lžíce cukru (krupice), čtvrtky kostky změklého másla, jednoho vejce, špetky soli a na špičku nože prášku na pečení vypracujte na pomoučněném válu vláčné těsto. Vyválejte asi čtyři milimetry silný plát a vykrajujte z něj zhruba stejně velké trojúhelníčky. Smažte je v silnější vrstvě tuku, když jsou zlatavé, vyjměte je a dejte na ubrousek, který odsaje přebytečný tuk. Ještě teplé boží milosti obalte v moučkovém cukru. Vynikající!

