Ilustrační FOTO - Pixabay

Tajná zpráva o brexitu

Méně než týden před parlamentními volbami v Británii lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že získal tajnou vládní zprávu o brexitu.

Uvádí se v ní, že na základě současné dohody s EU by mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království musely být hraniční a celní kontroly.

Podle Corbyna uniklý dokument odhaluje, že po brexitu na základě aktuální dohody vyjednané Johnsonem letos v říjnu budou mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království hraniční a celní kontroly. Podle lídra labouristů to odporuje tomu, co Johnson dlouhodobě tvrdí - že v Irském moři po brexitu žádná hranice nebude. Už počátkem listopadu odborníci oslovení listem The Guardian upozornili, že Johnsonovo tvrzení je v rozporu s dojednanou dohodou.

(čtk)