Ledeckou dělily v druhém sjezdu SP dvě setiny od třetího místa

Ester Ledecká skončila v druhém sjezdu sezony Světového poháru čtvrtá a jen těsně se nevešla na stupně vítězů. První česká vítězka královské disciplíny v elitním lyžařském seriálu dnes v Lake Louise chvíli vedla, dlouho byla třetí, ale nakonec ji o stupně vítězů připravily dvě setiny vteřiny, o které byla rychlejší Francesca Marsagliaová z Itálie. Ledecká se nicméně udržela v čele pořadí disciplíny.

Zvítězila Rakušanka Nicole Schmidhoferová o třináct setin před Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Za Rakušankou Ledecká zaostala o 45 setin.

První dva starty ve sjezdu v sezoně proměnila pražská rodačka ve výhru a čtvrté místo. "Mám strašnou radost. Vykopli jsme to dobře. A chci hlavně poděkovat svému týmu, protože odvedli fantastickou práci a já si oba závody opravdu užila," řekla Ledecká v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

"S ohledem na vítězství to sice není tak skvělé, ale čtvrté místo je fantastické. Škoda, že prostřední pasáž nezvládla. Dnes tam ztratila šest desetin, ale pořád to byla super jízda," řekl v České televizi trenér Tomáš Bank, který na lyžích vede Ledeckou se svým bratrem Ondřejem. "Marsagliaová perfektně využila sluníčka a byla o dvě setinky lepší," dodal.

Čtvrté místo je druhým nejlepším výsledkem Ledecké v sjezdařském SP po pátečním triumfu. Na lyžích byla olympijská vítězka super-G, která zároveň jezdí na snowboardu, v kterém vládne paralelním disciplínám, popáté v elitní desítce. Čtyřikrát se do ní dostala právě v kanadském středisku Lake Louise.

Organizátoři museli po nočním sněžení svah znovu upravovat a startovalo se s více než půlhodinovým zpožděním, ale tentokrát se jela celá tříkilometrová trať. Ledecká startovala s dvojkou a jela výtečně. Na druhé měřené rychlosti letěla 125 km/h a cílem projela o 1,16 vteřiny rychleji než Michelle Gisinová ze Švýcarska.

Od té doby čekala v křesle vedoucí ženy závodu na přemožitelku. "A tam mám daleko větší nervy než před startem, protože tam nemohu už nic ovlivnit. Zajela jsem tu nejlepší jízdu, jaké jsem byla v tu chvíli schopná, a čekala jsem, jak to dopadne. A dopadlo to fantasticky," oddechla si Ledecká.

Němka Viktoria Rebensburgová a po ní i Rakušanka Tamara Tipplerová byly v první půlce o setinky rychlejší, ale ve spodní části na českou hvězdu nestačily. Jedna z možných velkých soupeřek Ledecké Rakušanka Stephanie Venierová udělala chybu na skoku a skončila v sítích, ale vyvázla bez zranění a sama odjela.

Ledecká využila krátkého přerušení závodu a dávala z cíle na start vysílačkou rady Slovince Ilce Štuhecové, která jí v pátek jako první gratulovala k vítězství. "S Ilkou spolu hodně trénujeme a pomáháme si, protože jsme malé týmy. Je to moje dobrá kamarádka. Vždy jí úspěch přeju. A když poprosila o report z trati, tak jsem měla radost, že jsem jí mohla poskytnout svůj názor," vysvětlila Ledecká.

Čtyřiadvacetiletou Ledeckou o vedení připravila nejrychlejší Rakušanka historie Schmidhoferová. Královna sjezdu minulé sezony SP zprvu za Ledeckou zaostávala, ale druhou půlku zajela rychle a Češku porazila o 45 setin. Rychlejší pak byla i Shiffrinová, která dlouho útočila na výhru.

Ledeckou ohrožovala vítězka tréninků Norka Kajsa Vickhoff Lieová, do poslední pasáže vletěla rychle, ale spadla. Když už se zdálo, že česká lyžařka třetí místo udrží, byla o dvě setiny rychlejší Marsagliaová a poprvé skončila v SP na stupních vítězů. "Zajela fantastickou jízdu a zasloužila si to. Gratuluji jí," řekla Ledecká.

V pořadí sjezdu má Ledecká na kontě 150 bodů a vede o 14 bodů před Schmidhoferovou. Další sjezd je na programu 21. prosince ve francouzském Val d'Isere, ale je otázkou, zda ho Ledecká pojede. Původně totiž chtěla startovat 19. prosince v italské Carreze na prkně a v tom případě by nestihla první trénink.

Na oslavy Ledecká moc není. "Nebaví mě," řekla a doplnila: "Teď si zase dám asi jen tu čokoládu. Já to oslavila tou samotnou jízdou jako vždycky. Budu se hlavně snažit co nejlépe připravit na další závod a opět zajet na maximum," řekla směrem k nedělnímu superobřímu slalomu, který by měl startovat v 19:00 SEČ.

Ženy - sjezd: 1. Schmidhoferová (Rak.) 1:49,92, 2. Shiffrinová (USA) -0,13, 3. Marsagliaová (It.) -0,43, 4. Ledecká (ČR) -0,45, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,56, 6. Weidleová (Něm.) -0,61, 7. Miradoliová (Fr.) -0,70, 8. Tipplerová (Rak.) -0,78, 9. Rebensburgová (Něm.) -0,83, 10. McKennisová (USA) -0,95.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Ledecká 150 b., 2. Schmidhoferová 136, 3. C. Suterová 125, 4. Shiffrinová 106, 5. Rebensburgová 79, 6. Ortliebová (Rak.) a Weidleová obě 72.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 446, 2. Gisinová (Švýc.) 176, 3. Ledecká 150, 4. Vlhová (SR) 138, 5. Schmidhoferová 136, 6. Rebensburgová 135, ...43. Dubovská 29, 56. Capová (obě ČR) 21.

(čtk)