Unavená Vítková už nebude do konce roku závodit

Biatlonistka Veronika Vítková nenastoupí v Östersundu do nedělní štafety a kvůli únavě vynechá i nejbližší Světové poháry v Hochfilzenu a Le Grand-Bornandu. K tréninku se chce dvojnásobná olympijská medailistka vrátit po Vánocích, v elitním seriálu by mohla znovu startovat týden po Novém roce v Oberhofu. Přípravu však hodlá směřovat především k únorovému mistrovství světa v Anterselvě.

Zdravotní potíže před sezonou nedovolily Vítkové naplno trénovat a vstup do Světového poháru jí nevyšel. V úvodním sprintu v Östersundu obsadila 45. místo a čtvrteční vytrvalostní závod kvůli únavě vzdala.

Biatlonistka Veronika Vítková. FOTO - Wikimedia commons

"Nemůžu říct, že bych se před závodem cítila úplně špatně. Došlo mi asi po 300 metrech, pak se to horšilo a další kolo už bych nezvládla. Byla jsem strašně unavená," uvedla Vítková na webu biatlonového svazu.

S trenéry se domluvila, že si dá pauzu. "Je lepší, když si odpočine, než aby končila závody jako ve čtvrtek. Měl jsem o ni obavy, byla hodně unavená. Bude lepší, když pojede domů, odpočine si a začne trénovat po Vánocích. Pak může být připravená v lednu," řekl trenér Egil Gjelland.

"Těžko říct, co je špatně. Veronika je hodně unavená, a to i několik dní po závodě. Existuje jediná cesta - odpočinout si a pak začít pomalu s tréninkem," prohlásil norský kouč českých biatlonistek.

"Pauza mi určitě pomůže i po psychické stránce, i když nemůžu říct, že bych na tom byla psychicky špatně. Bavím se každým tréninkem, těším se na závody. Ale je strašně ubíjející, když pak vyrazím do závodu, po pár stech metrech mi dojde a vím, že to nejsem já. Nedokážu se nikoho chytit. I po nedojetém závodě jsem byla vyřízená, jako bych jela nevím kolik kilometrů. Srazilo mě to fyzicky tak, že se z toho už druhý den sbírám," uvedla třicetiletá rodačka z Vrchlabí.

Po Vánocích chce začít s tréninkem a směřovat přípravu k mistrovství světa, které začne 13. února. "Uvidíme, jak to půjde," řekla mistryně světa ve smíšené štafetě z roku 2015.

(čtk)