Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Smartwings a ČSA zruší linky do Británie, chybí letouny Boeing

České aerolinie (ČSA) a Smartwings definitivně zruší své linky do Velké Británie. Letečtí dopravci přerušili provoz svých spojů do Birminghamu a Londýna už v zimním letovém řádu, neobnoví je ani v létě. Informoval o tom dnes server zdopravy.cz.

Původně bylo přerušení linek na britské ostrovy dočasné, skupina Smartwings, pod kterou obě aerolinky patří, se nyní rozhodla linky zrušit úplně. "Za situace, kdy dlouhodobě nemůžeme provozovat letouny B 737 MAX, je nutné se výhradně zaměřit na optimální komerční využití naší flotily a provoz linek, která splňují naše obchodní očekávání," řekla serveru mluvčí skupiny Vladimíra Dufková.

V lednu bude přerušena také linka na Island s mezipřistáním v Kodani. Poslední spoj poletí 6. ledna z Prahy a 7. ledna zpět. V létě by měla být obnovena, ovšem už bez mezipřistání v Dánsku.

Letouny Boeing 737 MAX byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, další měl převzít. Nyní jich měl mít dvě desítky. Boeing po úpravě problémového softwaru doufá v to, že bude moci obnovit provoz letounů MAX v prosinci.

Čeští dopravci létali mezi Prahou a Londýnem od konce 40. let. V minulosti linku zajišťovaly ČSA, které ji zrušily při restrukturalizaci společnosti na podzim 2010. Aerolinky Smartwings začaly létat do britského hlavního města v roce 2004.

Velká Británie je nejvytíženější destinací z letového řádu pražského letiště. Po zrušení uvedených linek bude pravidelně létat 22 linek pěti různých dopravců do 12 měst v Anglii, Skotsku a Severním Irsku. Osm linek míří na jednotlivá letiště v Londýně.

(čtk)