Co jsme zač? Koněva necháme špinit v Praze, Henleina v Liberci ponecháme v pamětní knize!

Jako pozůstalého po obětech německého nacismu mne události kolem památníku maršála Koněva, osvoboditele Prahy, nemohou nechat lhostejným. Hanobení památné sochy neustává a druží se tak k hanobením a likvidacím památníků sovětských osvoboditelů, které se nakupily postupně během třicetiletí nového režimu ve všech větších městech republiky. Připomenu jen namátkou Brno a Pardubice. A spoustu drobných památníků na Moravě, i v Čechách, například Nemochovice nebo Podolí. V Podolí to dokonce došlo tak daleko, že byl zhanoben i kříž, který katolická rodina dala postavit z vděčnosti ruským osvoboditelům. O Brně ani nemluvě, po zboření památníku tří odbojů, předtím vystaveném vandalismu, to bylo hanobení památníku padlých rudoarmějců v Králově Poli a neuvěřitelné odstranění pamětní desky na podstavci sochy Osvoboditele.

To v hlavním městě Rakouska, ve Vídni, se chovají k obřímu památníku SSSR s náležitou úctou, a nikoho by nenapadlo ani ve snu odstraňovat nebo hanobit památník osvobození se srpy a kladivy a s rozkazem generalissima Stalina. Jiný kraj, jiný mrav.

Naše obrazoborectví hanobí a likviduje památníky osvobození z roku 1945 (nemají nic společného s rokem 1968, pane kpt. Hučíne, který tak kritizujete »negativního Koněva«!)

Představme si, že by někdo na protest proti Henleinovi šel polít pamětní knihu čestných občanů města Liberce! A město Liberec za každou cenu odmítá vymazat Henleina z knihy – protože je to součást historie města! A Koněv není součástí naší historie, navíc naší záchrany před velkoněmeckou hydrou??

Stejně tak si představme pomník jiného maršála – nikoli Radeckého, »otce monarchistů«, nýbrž Radetzkyho, zněmčelého šlechtice sloužícího Habsburkům i vražděním tisíce civilních Italů v Benátkách! Nechal jich tam zastřelit údajně na šest tisíc… Také budeme jeho pomník polévat krvavou barvou? Nepojedeme kvůli tomu i do Vídně vyvolat mezinárodní skandál?

Nečinnost pana starosty šesté městské pražské části a jeho sympatie k vandalům, to vše nese znaky, které již jednou v případě ničitelů Prahy spisovatelé Mrštíci nazvali bestia triumphans! Naopak dobrovolníkům, kteří Koněvovu sochu očistili, patří čest a sláva. Snad by měli být vyznamenáni, ne lustrováni policií. Ale tak to v naší koloniální republice chodí – vlastenci jsou perlustrováni a vandalové uctíváni. Jako v případě prezidentské standarty. Republika, jež si nechá sáhnout na vlastní symboly státnosti, jako by byla republikou výmarskou, republikou, již nikdo nehájí, republikou, dovolující hanobit vlastní dějiny, historii a státnost. Je něco shnilého ve státě nikoli dánském.

Nevím, jak se omluvit rodině maršála Koněva a celému ruskému národu za naše neandertálce, kteří by tu bez maršála a jeho vojsk ani nebyli – jako nikdo z nás, včetně těch idiotů, kteří ruské památníky tak beztrestně hanobí. Co na to poslanci a senátoři, kteří nevynechají jedinou příležitost »hájit etiku a právo«, třeba u Tibeťanů? Bojím se, že se zachovají jako mimozemšťané ve filmu Srdečné pozdravy ze zeměkoule. »Co tam ti naši nahoře dělají? Vždyť je znáte! NIC.«

Proto pravím: Dost bylo hanobení a obrazoborectví památníků osvoboditelů! Český národe, nenechej řádit protektorátní aktivisty.

Jiří JAROŠ NICKELLI