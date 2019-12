Válečné plány USA ohrožují světový mír

Světový mír podle principů Charty OSN a mezinárodního práva. Ne tedy mír v americkém pojetí. Pohled na poválečné období a etapy válečných příprav USA proti Východu nepřetržitě varují mezinárodní veřejnost. Uvedené plány podstatně pokročily. Nejen v otázkách nové kvality zbraní, ale využíváním důsledků destrukce Sovětského svazu a struktur Varšavské smlouvy a RVHP. To není propaganda, ale nezastupitelná strategická fakta. Domnívám se, že je vhodné některá fakta připomenout a poněkud přiblížit.

Prezident USA G. Bush ml. v lednu 2003 podepsal »Plán bleskového úderu kdekoli na světě«. Šlo o oficiální dokument strategie národní bezpečnosti USA. Ihned se uvádí, že »strategická rovnováha není možná«. Za existence SSSR právě taková rovnováha působila v prospěch míru a politiky mírového soužití. Další princip amerického plánu zněl – ihned přenést válečné akce na území protivníka. Překvapit a udeřit. USA si připsaly právo prvních úderů. Vojenskoprůmyslový komplex USA vyzvedával schopnost USA vést dvě až tři odstrašující války současně. G. Bush zdůrazňoval hlavní cíl USA: oslabit a vyřadit Rusko jako vlastníka velkých zdrojů ropy a plynu. USA odstoupily od dohod s Ruskem ohledně omezování PRO. V Evropě USA dokončily v roce 2017 třetí okruh PRO. Rozmístily tak kolem Ruska nové zbraně pro likvidaci mezikontinentálních balistických raket.

Druhou součástí plánů USA je záměr preventivních úderů na hlavní stacionární a mobilní raketové základny Ruska. USA se zatím nezbavily vize, že mohou beztrestně útočit na kteroukoli zemi na světě. Žádná světová válka neprobíhala na území USA. Nové bojové prostředky jiných zemí počítají s tím, že mohou být použity proti území USA.

K zbrojnímu programu USA

Ten je součástí předchozích informací.

1. Všestrannou pozornost věnovat elektronice.

2. Urychlit modernizaci nových raketových zbraní a rozpoznávání vojenských kosmických prostředků.

3. Zrychlit výzkum v oblasti nasazování nových válečných bezpilotních prostředků.

4. Vedení bezkontaktních válek.

5. Dosažení úspěchů v nových válečných konfliktech předpokládá rychlé zničení životně nezbytných center protivníka. Zkušenosti z Jugoslávie, Afghánistánu… to potvrzují.

6. Zkoušet nové metody válek pomocí internetu.

7. Psychologická válka a politická rozvratná činnost uvnitř vybraných států je součástí válečných příprav USA a zemí NATO. Politika běženců se posuzuje v NATO i v USA. Je uváděno, že mnoho z nich má bojové zkušenosti z oblasti pouště. Rodinné osobní vazby do zemí Blízkého východu mohou nabízet různá využití. Při budování »Evropské armády« prý může dojít i na vybrané skupiny běženců.

Reforma bundeswehru

SRN vstoupila do období realizace vojenské reformy. Vláda A. Merkelové CDU/CSU-SPD reaguje na válečné přípravy USA a válečného bloku NATO. Zmocněnec pro záležitosti bundeswehru Hans Peter Bartels při vstupu do nového roku 2016 předložil plán reformy bundeswehru. Německá politická pravice využívá tlak USA a NATO na vojenské otázky s očekáváním, že německý bundeswehr se více zviditelní v Evropě i ve světě.

Minulé období je ve zprávě uvedeného zmocněnce hodnoceno jako poklidné, které vládě SRN umožňovalo realizovat poměrně úspornou vojenskou politiku. Ve vztahu k tomu, jak vláda hodlá řešit konkrétní otázky reformy. Je jisté, že početní stav bundeswehru se bude zvyšovat. K 1. lednu 2016 měl 177 tisíc vojáků. V roce sjednocení Německa, tj. v roce 1990, měl bundeswehr 600 tisíc vojáků. Potom došlo ke snížení počtu. Bude se zvyšovat vojenský rozpočet. Je spočítáno, že modernizace bundeswehru přijde na 130 miliard eur. Ursula von der Leyenová, bývalá ministryně obrany ve vládě CDU/CSU-SPD (nyní je předsedkyní Evropské komise) uvedla, že roční výdaje ve vojenské části rozpočtu SRN budou představovat devět miliard eur. V současnosti to je pět miliard eur. Důležitým faktorem je posun v obsahu a v mezinárodní prezentaci. Nejde jen o tanky, letadla, dělostřelectvo, ženijní jednotky, budou potřeba nové a účinné bojové prostředky. Potřebná bude nová výstroj a výzbroj vojáka – jako základní jednotky speciálních bojových skupin a formací pro rychlé a účinné zásahy na území cizích států. Ministr zahraničních věcí ve vládě A. Merkelové Frank-Walter Steinmeier (od března 2017 je 12. spolkovým prezidentem) zdůrazňuje, že dnes už nestačí to, že Německo má silnou ekonomiku a aktivní politiku. Podíl SRN na řešení problémů ve světě musí být napříště opírán o silové prostředky, které musí odpovídat a zajišťovat rychlé a efektivní akce kdekoli na světě. Bundeswehr v NATO musí mít vyšší míru a kvalitu uznání. Kancléřka Angela Merkelová prosazuje politiku vyššího finančního a jiného oceňování vojáků a důstojníků bundeswehru. Také pojišťovací politika musí být v SRN na nové vyšší úrovni než doposavad. Spolehlivost a výkon vojáků bundeswehru musí být trvale zaručen i za nejsložitějších podmínek a okolností. Tlak USA a NATO na SRN je přesně cílený. Vychází z toho, že SRN je nejsilnější zemí v EU – v Evropě. Ekonomický, finanční, průmyslový a intelektuální potenciál umožňuje, aby takové Německo mělo nejsilnější armádu v NATO – ihned po USA. Amerika potřebuje vojensky silnou Evropu vzhledem ke svým závazkům v Tichomoří. USA tam straší svět ČLR, zde v Evropě zase Ruskem. Rozšiřování NATO směrem východním je nebezpečí, kterému Rusko důsledně čelí. Každá jiná země by postupovala obdobně.

Ruský prezident Vladimir Putin v lednu 2016 oznámil, že v uvedeném roce bude zformováno pět nových pluků jaderných raketových sil. Je to krok vyvolaný intenzivním vojenským cvičením NATO u ruských hranic. Stejně jako dříve Rusko nepodceňuje žádnou otázku, situaci nebo stav, jež by mohly narušit národní bezpečnost Ruska a jeho mezinárodní postavení.

Josef GROUŠL