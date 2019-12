Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM bude i nadále hlídat nenavyšování spoluúčasti pacientů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) měl při svém nástupu hodně ambiciózních plánů, většinu z nich se mu však nedaří naplňovat. Soustřeďuje se spíše na personální výměny v jím řízených organizacích, na svoji osobní prezentaci, podepisování memorand a zřizování komisí.

Tak hodnotí dosavadní působení šéfa resortu stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. K ministrovým úspěchům lze podle ní přiřadit pouze přijetí zákona o zdravotnických prostředcích. Ostatní důležité novely jsou zatím jen na různých úrovních legislativního procesu. Jednání zdravotního výboru ve Sněmovně přitom ukazují, že často nemá podporu ani svého politického klubu, míní stínová ministryně. Co však nelze podle Markové »sebevědomému nezkušenému panu ministrovi« upřít, je odvaha opakovaně předstupovat před odbornou i laickou veřejnost a nevyhýbá se ani nepříjemným jednáním, jako to činili všichni jeho předchůdci. »Pro rok 2020 bude důležité, aby KSČM i nadále „hlídala“ nenavyšování spoluúčasti pacientů. Tendence ke změnám v zákonech o veřejném zdravotním pojištění i o zdravotních pojišťovnách jsou viditelné. Bez široké celonárodní diskuse nemůže ale k žádným zásadním krokům v systému zdravotnictví dojít,« řekla Marková našemu listu při hodnocení kroků ministra Vojtěcha.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Ten na posledním jednání zdravotního výboru poslancům řekl, že od začátku roku 2020 bude pacientům hrazeno 90 % ceny lékařem předepsaného léčebného konopí. Od 1. června bude lékařům a lékárníkům přístupný takzvaný lékový záznam, tedy soupis všech léků, které byly pacientovi předepsané lékařem na recept. Resort si od toho slibuje bezpečnější předepisování léků, např. méně nežádoucích reakcí kvůli jejich interakcím.

»Pozdě, ale přece se lékovým záznamem naplní původní poslání eReceptu jako jednoho z prvních kroků na cestě k tolik potřebné elektronizaci zdravotnictví. Deset let se přijetí elektronického receptu odkládalo a zvlášť lékaři hrozili málem rozpadem systému zdravotnictví, pokud bude zaveden. Nakonec se ukázalo, že se nic nestalo a eRecept funguje ke spokojenosti lékařů i pacientů. Lékový záznam pomůže lékařům a lékárníkům zjistit, jaké léky má pacient již předepsané a odhalí i případné nežádoucí vzájemné působení. Celkově to přinese i úspory v systému zdravotnictví, což je také při stále narůstajících výdajích na zdravotnictví důležité. Nejen pro rok 2020,« konstatovala Marková.

Ve druhé polovině roku by měly začít platit novely zákona o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění, které zavádějí takzvaný emergentní systém dodávek léků do lékáren. Výrobci stanoví povinnost dodat lék, pokud je na trhu k dostání, do kterékoliv lékárny do dvou dní. Tímto zákonem podle Markové ministerstvo v podstatě naplňuje program KSČM, protože právě toto řešení ona osobně opakovaně předkládala v minulém volebním období. »Emergentní systém je inspirován slovenským modelem, který je již ověřen a funguje jak proti tzv. reexportům léků, tak pro zajištění potřebných léčivých přípravků na recept pro pacienty v lékárnách. Lékárníci mají sice výhrady, ale většinou je lze celkem jednoduše vyvrátit,« uvedla. Nicméně příští rok se podle ní určitě povedou ještě dlouhé diskuse. »Je také třeba říct, že výpadky léků v lékárnách jsou způsobeny i v samotné výrobě nebo distribuci. Česká republika je příliš malý trh a nepomáhá ani EU, která považuje i léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění za běžné zboží,« dodala stínová ministryně.

KSČM stále prosazuje jednu zdravotní pojišťovnu

Od poloviny příštího roku by měl platit zákon o újmě způsobené povinným očkováním. Návrh, který počítá s odškodněním pro poškozené nebo jejich rodiče v případě trvalých následků nebo úmrtí, čeká na projednání v Senátu. »Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zpřísní podmínky, jaká zařízení nemohou přijímat neočkované děti. Kromě státních školek to nově bude platit i pro soukromé a dětské skupiny,« uvedl ministr.

Otázka stále se snižující proočkovanosti je podle Markové velmi závažným problémem polistopadové společnosti. Dětští lékaři i ministerstvo zanedbali osvětu a spolu s možností získávat i neověřené informace prostřednictvím internetu se rodiče malých dětí nepřiměřeně obávají negativních důsledků povinného očkování. »Pomíjejí přitom nezpochybnitelný fakt, že právě očkování nás ochránilo před smrtelnými infekčními chorobami, na které dříve umíraly, a ještě dnes ve světě umírá tisíce lidí. Zákon o případném odškodnění po povinném očkování je jistým splacením dluhu, který mělo ministerstvo zdravotnictví již od roku 2015. Současný návrh na sjednocení přístupu k neočkovaným dětem považuji za správný. Nelze přece rozlišovat podle zřizovatele,« uvedla Marková.

Novelou zákona o návykových látkách ministerstvo umožní více pěstitelům dodávat léčebné konopí, budou ho moci i vyvážet do zahraničí. »Pokud podmínky splní, tak licenci dostane,« uvedl ministr. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení.

(jad)