AMLO s ranním vstáváním problém rozhodně nemá

Mexický levicový prezident Andrés Manuel López Obrador pětkrát týdně v brzkých ranních hodinách ospalým novinářům dokazuje, jak má vypadat pracovitá hlava státu. AMLO, jak se prezidentovi zkráceně přezdívá, oslaví 1. prosince rok od uvedení do úřadu. Z ranních novinářských schůzek, nazývaných maňaneras, učinil svou hlavní formu komunikace, píše AFP.

Maňaneras

»Pro Donalda Trumpa je to Twitter. Brazilský prezident Jair Bolsonaro má raději Facebook. Pro Hugo Cháveze a jeho následovníka Nicoláse Madura je to rádio. AMLO - to jsou maňaneras,« vysvětluje politolog Luis Estrada.

Andrés Manuel López Obrador. FOTO - Wikimedia commons

Téměř každodenní setkání s mexickými i zahraničními novináři jsou vždy stejná. Novináři se nejdříve musí nahlásit v prezidentském paláci na náměstí Zócalo ve starém městě. Je 5.30 ráno. Političtí zpravodajové, bloggeři, fotografové a reportéři pokorně vytvoří frontu, s očima oteklýma spánkem a třesoucí se zimou se opírají o staré kameny paláce. O hodinu později, po krátké bezpečnostní kontrole, dostanou povolení vstoupit do obrovského tiskového sálu. Čeká je tu nepříjemné překvapení - je tu chladněji než venku…

V 7.00 příslušnice bezpečnostních složek zvolá: »Dobré ráno, pane prezidente«. Na pódium vstoupí 66letý AMLO v příliš velkém šedém obleku a modré kravatě a postaví se za řečnický stolek. Šedivé vlasy má pečlivě upravené, oči živé, ale těžká chůze dává tušit, že i pro něj jsou rána nelehká.

1500 tiskovek

Pokud bude AMLO tuto tradici opravdu dodržovat každý týden od pondělí do pátku, měl by na konci svého šestiletého mandátu dosáhnout rekordních 1500 tiskových konferencí…

AMLO nejdřív stovce novinářů popřeje hodně štěstí - ví proč, tato monotónní setkání mohou trvat i 2,5 hodiny, bez přestávek. Přesto jsou v Mexiku, kde hlavy státu v 70. a 80. letech s novináři nekomunikovaly, podobná setkání revolucí.

S nápadem Obrador přišel v roce 2000, když byl starostou metropole Mexika a chtěl v médiích zastínit tehdejšího mexického prezidenta Vincenta Foxe Quesadu. Od 1. prosince 2018 setkání využívá k oznamování sociálních opatření nebo vzkazům svým příznivcům i odpůrcům.

»Postupem času se z toho stal nástroj komunikace, který spíše než pro informování slouží k propagandě,« míní Estrada. »Podobá se to kázání. Projev má mravokárnou povahu,« upřesňuje politolog, aniž by připustil, že se to tak prostě někdy musí. Občas některý z novinářů prezidentovi položí otázku na ožehavé aktuální téma, AMLO ale podle ČTK odpoví zhruba na jednu ze tří. Nu, aspoň něco…

(rj)