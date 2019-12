Náskok Slavie opět narostl

Podzimní část fotbalové FORTUNA:LIGY finišuje. Do přestávky zbývá odehrát příští víkend 20. kolo. V tomto kole opět navýšila vedoucí Slavia Praha náskok na druhou Viktorii Plzeň už na 14 bodů!. Červenobílí suverénně vyhráli v Liberci 3:0, zatímco Plzeň podruhé v letošním ročníku prohrála se Slováckem. Tentokrát v Uherském Hradišti 1:2. Na Letné se konaly brankové hody. Sparta v boji o třetí příčku tabulky přestřílela Mladou Boleslav 5:2 a za sebe odsunula včerejšího soupeře a Jablonec, kteří mají stejně bodů. Na úplném dnu tabulky vystřídala Karvinou Příbram.

Liberec to nezavřel



Hodně se na výkonu Slovanu podepsalo, že se musel obejít bez čtveřice Musa, Oscar, Baluta a Kuchta, která hostuje ze Slavie. Hosté otevřeli skóre už v 8. min. Olayinka na hranici ofsajdu převzal míč, přiťukl Stanciuovi a jeho centr z pravé strany uklidil hlavičkou do sítě Škoda. Ve 20. min. mohl zvýšit Souček, kterého ale ve velké šanci vychytal Nguyen. Ve 23. min. to bylo 2:0. Po Olayinkově centru sklepl Škoda míč na Traorého a ten překonal Nguyena. Domácí přidali a deset minut před pauzou mohli snížit. Po Coufalově promáchnutí postupoval sám na branku Malinský, ale trefil jen gólmana Koláře.

Krátce nato měli slávisté ideální šanci zřejmě definitivně rozhodnout. Sudí Zelinka po zásahu videorozhodčího nařídil po zákroku Kačaraby na Bořila penaltu, kterou ale Souček zahodil.

Severočeši místy dostali v druhé půli favorita pod tlak, snižující gól však nedali. V největší šanci po Peškově střele za již překonaným Kolářem zaskočil Kúdela. V 73. min. Pražané definitivně rozhodli. Ševčík si narazil se Stanciuem, položil si Nguyena a pak zamířil pod břevno. Slavia v nejvyšší soutěži neprohráli už 25 zápasů po sobě. V lize pošesté za sebou neinkasovala. Zítra sehraje poslední utkání v základní skupině Ligy mistrů v Dortmundu a podzim zakončí v neděli doma proti Českým Budějovicím.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych: »Prohrávat se Slavií při jejich kvalitě ve 23. min. 0:2 je složité. Hráči začnou pochybovat, sebevědomí jde dolů. Škoda, že jsme se nevrátili do hry. Měli jsme tam dvě situace, první byla po chybě Koláře a druhá ten únik Malinského. Neustále jsme chtěli hrát, běhat, nezatáhli jsme to, ale bohužel jsme se nedokázali dostat do zápasu kontaktním gólem. Soupeř nám pak přidal ještě jeden.«

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský: »První poločas až na jednu chybu, po které šel Malinský sám na bránu, byl od nás výborný. Vedení mohlo být ještě výraznější, kdybychom byli efektivnější v šancích, nedali jsme také penaltu… Musím vyzdvihnout, že po dlouhé době jsme dali fakt krásné góly po hezkých akcích. Samozřejmě k tomu přispěl kvalitním výkonem i Milan Škoda.«



Teplice zabraly



Opava doma podlehli Jablonci 1:2 a ve třetím utkání pod novým trenérem Jiřím Balcárkem poprvé nebodovala. Všechny góly padly až ve druhém poločase. Na vedoucí branku hostujícího Doležala dokázal odpovědět opavský kapitán Žídek, ale v 82. min. utkání rozhodl střídající Pleštil. Teplice doma porazily Zlín 2:1 a ukončily tak šestizápasové čekání na výhru, které trvalo od 5. října. Severočechy těsně po pauze poslal do vedení Řezníček, v 72. min. vyrovnal Fantiš. Krátce nato zápas rozhodl 18letý obránce Knapík premiérovou brankou v nejvyšší soutěži.

Slovácko začalo velmi aktivně a hned v 6. min. bylo odměněno gólem. Havlík přenesl hru rychle na pravou stranu, kde se obránce Reinberk osamocen dostal k zakončení a střelou k tyči nedal Hruškovi šanci. Plzni trvalo přes deset minut, než se z branky vzpamatovala. Ve 20. min. chyběly Krmenčíkovi jen centimetry, aby mohl po centru Řezníka přesně hlavičkovat, o minutu později rovněž hlavou mířil těsně vedle Hejda. Viktoria se dočkala vyrovnání dvě minuty před koncem poločasu, kdy Kopicův centr usměrnil za Trmalova záda Krmenčík. Desátým ligovým gólem ročníku se dotáhnul na vedoucího Komličenka z Mladé Boleslavi.

Druhá půle začala velkým náporem Slovácka. V 53. minutě pálil z otočky Sadílek, pak se do dvou šancí po sobě dostal Zajíc, ale ani on Hrušku nepřekonal.

V dalším průběhu se útočné akce v divácky atraktivním duelu střídaly na obou stranách. Ke druhému gólu ale mělo blíže Slovácko, hodně problémů Hruškovi nadělal Divíškův centr, který plzeňský gólman vytáhnul na roh. O výsledku zápasu rozhodl v 83. min. střídající Hellebrand svým premiérovým ligovým gólem v kariéře, který mu připravil Sadílek.

Trenér Slovácka Martin Svědík: »Dnes proti nám stál velmi kvalitní tým, vítězství si hodně cením a musím za něj hráčům poděkovat. Stejně tak fanouškům za podporu po celý podzim.«

Kouč Plzně Pavel Vrba: »Nebyli jsme ve dvou situacích důslední, čehož Slovácko využilo. Na druhou stranu musím říct, že to byl fotbal oboustranně zajímavý, oba týmy chtěly vyhrát a oba se snažily hrát ofenzivně.«

Příbram na dně

Českobudějovické Dynamo potvrdilo výbornou formu vítězstvím 2:0 Příbram 2:0. Nováčka soutěže poslal do vedení v 9. min. Ledecký a pojistku přidal v 50. min. Lukáš Havel, který chvíli nato nedal penaltu. Jihočeši vyhráli sedm z posledních osmi kol a v neúplné tabulce ztrácejí jen dva body na třetí místo. Příbram jako jediná v ligové sezoně venku stále nebodovala, už 12 kol nezvítězila a klesla na poslední příčku.

Karviná remizovala 1:1 s Olomoucí. Hostující Sigmu poslal do vedení González, za domácí po přestávce vyrovnal Lingr. Domácí sice natáhli sérii bez vítězství na devět kol, ale díky lepšímu skóre opustili poslední příčku, na kterou odsunuli Příbram.

Sedm gólů na Letné

Vysoké vítězství Sparty zařídili Sáček, Martin Hašek, Kanga, Tetteh a vlastní brankou Michal Hubínek. Za hosty se prosadili Budínský a Bucha. Letenští neprohráli v lize poosmé za sebou. Středočeši od 84. minuty dohrávali bez vyloučeného Komličenka. Domácí vedli už po osmi minutách 2:0 po krásných střelách Sáčka a Martina Haška, ale hosty vrátil do zápasu Budínský a brzy po začátku druhého poločasu Bucha vyrovnal. Jenže z protiútoku si Sparta vzala díky Tettehovi opět vedení, které ještě navýšila. Pět branek nastřílela Sparta v nejvyšší soutěži poprvé od května 2016, kdy rozstřílela Jihlavu 5:0. Pražané zdolali v lize Mladou Boleslav po dvou zápasech. Středočeši potvrdili, že se jim venku nedaří. V devíti venkovních duelech ligové sezony vyhráli pouze jednou.

(vs, zr)