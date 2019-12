KSČM vždy na straně pacientů

Je v systému zdravotnictví dost peněz? Budu ošetřen u svého praktického nebo odborného lékaře? Vezme mě nemocnice na plánovanou operaci? Dostanu v lékárně potřebné léky? To jsou otázky, které si klade pacient prakticky každý den, a doufá, že se mu dostane kvalitní potřebné zdravotní péče a nebude muset sahat hlouběji do své peněženky. I když je zdravotnictví v ČR v zásadě kvalitní, aby se jeho úroveň nesnižovala, musí mít dostatek finančních prostředků nejen na moderní léčbu a investice, ale také na zdravotnické pracovníky.

KSČM vyjednala původně plánované navýšení finančních prostředků do zdravotnictví o 4,9 mld. korun a důrazně trvala na tom, aby byly i tyto peníze transparentně rozděleny prostřednictvím úhradové vyhlášky. Opakovaně jsme si totiž vyslechli závažné argumenty zástupců nemocnic, domácí péče a zdravotnických odborů o katastrofální situaci především v akutní lůžkové a domácí péči. Reagovali jsme i na časté stížnosti pacientů ohledně nedostupnosti stomatologů, praktických, dětských a ambulantních lékařů nebo oddalování plánovaných lékařských zákroků v některých regionech. V roce 2020 tak zaplatí za zdravotní péči Všeobecná zdravotní pojišťovna, která se stará o polovinu pojištěnců v České republice, o 10,8 procenta víc než letos. Celkem to bude 208, 18 mld. Kč. Z toho nemocnice obdrží o 11,3 % (107,8 mld.) a domácí péče o 32,4 % (dvě miliardy a 40 milionů) víc. V tom je započítán jak nárůst úhrad podle úhradové vyhlášky, tak navýšení plateb nad rámec této vyhlášky, které zdravotní pojišťovny vzhledem k dobré ekonomické situaci přislíbily na jednání s premiérem. Zaměstnanecké pojišťovny, které se starají o 4,6 mil. pojištěnců, rozdělí navíc celkově 14 mld., z toho přes úhradovou vyhlášku necelých 11 mld. a nad její rámec necelé tři mld. korun. Největší nárůst bude v lůžkové péči, ale konkrétní čísla zatím nebyla prezentována.

VZP deklaruje nejvíc prostředků navíc na řešení klíčových problémů s dostupností zdravotních služeb a na zvýšení efektivity systému. S velkým nárůstem se počítá právě i pro domácí péči. Pokud totiž začne domácí péče masivně dobře fungovat, může to ulehčit léčebnám následné péče a dalším lůžkovým zařízením. I když se to nyní jeví jako náklad navíc, do budoucna to může přinést nejen značné úspory v systému zdravotnictví, ale hlavně je pro pacienty léčba v domácím prostředí obrovským přínosem. Pojišťovna bude také méně regulovat a naopak bonifikovat ambulantní lékaře za splnění konkrétních požadavků v péči o chronické pacienty, například s cukrovkou či vysokým krevním tlakem. Správně léčený diabetik se totiž může vyhnout komplikacím. Zvýhodněni budou i ti lékaři, kteří prodlouží svoji ordinační dobu. Nemocnicím bude hrazena veškerá nadprodukce, navýšeny úhrady za výkony na zobrazovací technice, ve specializovaných centrech a také v nemocnicích v oblastech se sníženou dostupností zdravotní péče.

Všechny problémy českého zdravotnictví nemohou být vyřešeny pouhým nárůstem finančních prostředků, ale může to být první velmi důležitý krok na složité cestě.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM