Zeman kontra Zeman

Myslím, že nejvyšší státní zástupce Zeman byl zklamán, když jeho hradní jmenovec po dohodě s Andrejem Babišem by premiérovi neudělil abolici. Znovu obnovené šetření totiž nemůže dopadnout tak, jak si určitá skupina našich politiků přála. Počítalo se s tím, co prezident Zeman veřejně proklamoval, tedy že zastaví nové šetření. Znamenalo by to totiž, že Babiš je přece jen vinen a že vyhrála jeho zbabělost. Mohl by se ještě více zdvihnout antibabišovský prapor a jejich stoupenci by mohli jít s přesvědčením o své »úplné pravdě« do ulic. Takto sice zástupci tzv. demokratických stran mohou rozhorleně diskutovat v parlamentu, mladý Minář může číst další ultimáta z tribun postavených kdoví za jaké peníze, ale účinnost bude v podstatě nijaká. Ti, co přijíždějí do Prahy na antibabišovské slety, taktéž podpořeni finančními či jinými injekcemi, by měli důvod, který přece jen má větší váhu. Státní zástupce by navíc dostal prezidenta a premiéra přesně tam, kam chtěl. Splnil by zadání pravice a přitom by neriskoval blamáž. Takto je tomu jinak, i když naznačil, jakým směrem je žalobu na Babiše třeba doplnit. V dosavadní zprávě jsou prý, podle Nejvyššího státního zastupitelství, procedurální problémy a něco je třeba ještě také dořešit. Právo, jak vidno, lze přizpůsobit podmínkám.

Jaký bude výsledek? Těžko tentýž dozorující státní zástupce Šaroch vymyslí něco nového. Tomu ani Pavel Zeman nemůže uvěřit. Jen se prodlouží napětí ve společnosti. Připusťme však, že přece jen nějaký sesmolený spis bude soudu předložen. Potom je tady pravděpodobnost porážky, nikoli však pro Šarocha, ale pro Nejvyššího státního zástupce. Šaroch totiž neriskuje nic. Ví, že nemůže vyhrát. Pavel Zeman však rukuje. Prohra pro by něj mohla mít »smrtící účinek«. Toho si byl Nejvyšší státní zástupce jistě vědom, když takto rozhodl. Proto počítal s prezidentovou abolicí.

Jenže prezident Zeman rozhodl společně s Andrejem Babišem jinak. Prezidentova zákroku, jak vidno, není potřeba. Dostat případ před soud bude tedy risk. Protože těžko někdo vymyslí něco nového. Výsledkem, pokud by přece jen spis k soudu doputoval, bude blamáž. Odpovědnost už však nebude na Šarochovi, ale na Pavlu Zemanovi. Věřím, že kdyby jen tušil, jaký krok prezident udělá, případ by znovu neotevřel. Takto sice vyhověl přání protibabišovsko-protizemanovské opozici, ale vytvořil sám pro sebe a své okolí problémy. Bude zajímavé sledovat, co bude dělat, až dozorující státní zástupce sice doplněný spis, ale nelišící se v závěrech, znovu se stejným výsledkem uzavře, protože těžko ho někdo chytrý může dotáhnout až k soudu.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)