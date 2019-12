Bardem má pravdu

Známý španělský herec Javier Bardem v pátek označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za pitomce kvůli tomu, že vyhlásil odstoupení USA od pařížské klimatické dohody z roku 2015. A Bardem má skutečně pravdu. A to nejen kvůli Trumpově neekologickému ropáctví.

Trump si o víkendu pustil ústa na špacír ohledně Íránu, se kterým si přitom ve stejný den obě země vzájemně vyměnily vězně. Íránské úřady pustily na svobodu čínsko-amerického studenta Xiyue Wanga, kterého kvůli obviněním ze špionáže zadržovaly tři roky. Američané zase propustili vězněného íránského vědce Masúda Solejmáního zatčeného vloni a obviněného z porušení obchodních sankcí.

Trump se nicméně vrátil k nedávnému íránskému problému s demonstracemi po ohlášeném zvýšení cen pohonných hmot. Celorepublikové protesty si vyžádaly maximálně několik desítek obětí, podle mezinárodních institucí do dvou set. Ovšem Trump hned vykládal až o tisících mrtvých. A taky cosi o tom, jak USA nepřestanou bojovat za lidská práva Íránců utiskovaných údajně nelidským režimem. Pozoruhodné na tom je, že Trumpovi vadí Írán ne proto, že v jeho zemi funguje autoritářský režim, ale proto, že neobchoduje právě s Washingtonem. Že je největším rivalem USA a Izraele v oblasti Blízkého a Středního východu. Že Teherán kazí americký byznys s nerostnými surovinami a ropou v oblasti.

Kdyby tomu bylo naopak, byl by šíitský Írán největší přítel, stejně jako jeho konkurenční sunnitská Saúdská Arábie, u které povedenému byznysmanovi z Bílého domu nevadí nejen skutečné tisícovky nevinných civilních obětí (nejen z roku 2001, kdy podle oficiální propagandy měli za zářijovým útokem na Dvojčata stát právě Saúdové v čele s Usámou bin Ládinem z prominentní saúdské rodiny čile obchodující se špičkami USA po desítky let), ale ani nedávná vražda opozičního saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabské ambasádě v Turecku.

Další čistě Trumpovou perličkou je jeho opakované objímání se se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v posledních letech. Trumpovo ujišťování, že Kim je skvělý chlapík navzdory tomu, že o KLDR šíří US masmédia to, co o Íránu, dokládá, že to šéf Bílého domu skutečně nemá v hlavě v pořádku. V opačném případě by přece skvělý chlapík měl být i ajatolláh Alí Chameneí, ne? Místo toho USA odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a uvalují sankce na čelní představitele jeho režimu. Nezavání to buď schizofrenií, nebo zase dvojím metrem?

Roman JANOUCH