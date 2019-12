Ilustrační foto - wikimedia commons

Státní rezervy surovin, potravin i léků po novém roce

Stát chce do konce března 2020 připravit novou koncepci řízení, práce a nakládání se státními hmotnými rezervami. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Zopakoval, že stát chce příští rok prodat ze zásob kovy za 600 milionů korun. Záměr kritizuje opozice. »Jsme bytostně přesvědčeni, že správa hmotných rezerv je spravována v posledních letech už víceméně pouze úředně a účetně, nikoliv s ohledem na to, co potřebujeme v rámci hrozeb v 21. století. Ať už technologických, kybernetických nebo prostě jakýchkoliv, třeba vojenských konfliktů,« sdělil Havlíček novinářům. Bezpečnostní rada státu podle něj potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný, a souhlasila, že první část kovů stát prodá už příští rok.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr už dříve uvedl, že v rezervách jsou uskladněné měď, hliník, nikl, olovo a zinek. »Správa státních hmotných rezerv nerozhoduje, co bychom měli mít v českých rezervách. Jednotlivá ministerstva aktualizují každé dva roky své krizové plány a na základě toho pak nakupujeme nebo prodáváme požadované zásoby,« řekl Švagr.

S prodejem současných kovů podle Havlíčka souhlasí i ministerstvo obrany. »Ministerstvu obrany jde o to, že pakliže by nastala nějaká kritická situace, jestli máme dostatečně zabezpečeno to, aby se výroba například v obranném průmyslu úplně nezastavila. Pokud my toto potvrdíme a zvládneme, například na bázi jiných moderních kovů, slitin nebo jiných položek, které s tím jsou spojeny, nebude s tím žádný problém,« uvedl.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) před jednáním vlády uvedl, že nepadlo definitivní rozhodnutí o prodeji části zásob. »Chceme to dále zkoumat a současně jednotlivé resorty včetně ministerstva vnitra předloží svoji představu o tom, jak mají být státní hmotné rezervy koncipovány. To znamená, co tam chybí, co by mělo být doplněno. Asi největší debata se očekává s resortem zemědělství ohledně potravin,« řekl novinářům.

Vláda plní usnesení navržené KSČM

»KSČM nikdy nezpochybňovala nutnost aktualizace přístupu ke krizovým zásobám státu, zvláště v oblasti nerostných surovin, ale také potravin a zemědělských produktů. Na druhé straně je však pravda, že za státní hmotné rezervy v ohledu jejich zřizování, objektivity a využití jejich potřebnosti neodpovídá Správa státních hmotných rezerv. Zodpovídají za ně krizové plány jednotlivých ministerstev,« reagoval pro náš list na ministrova slova člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM). Pokud by si někdo měl zamést před vlastním prahem, jsou to podle jeho slov ministerstva, mj. ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud se změní krizové plány jednotlivých ministerstev, je možné podle Luzara hovořit i o změně struktury státních hmotných rezerv jako takových. »Ale je to čistě odborná debata mezi lidmi, kteří se zabývají krizovým plánováním, aby zhodnotili potřebnost surovin a potřebnost záležitostí státu, které má i nadále mít ve své správě,« dodal komunistický poslanec, který rozpoutal debatu na toto téma ve sněmovním hospodářském výboru. Sněmovna s ním většinově souhlasila – chce včas a podrobně vědět, co kabinet zamýšlí.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Luzar navrhl v souvislosti se státním rozpočtem 2020 usnesení, kterým Sněmovna důrazně upozorňuje vládu, že v kapitole Správa státních hmotných rezerv je možné zahájit prodej státních hmotných rezerv, a tím realizaci plánovaných příjmů ve výši 600 mil. Kč, až v okamžiku, kdy budou splněny všechny povinnosti, stanovené platnými právními předpisy, zejména pokud jde o úpravu a schválení krizových plánů dotčených ústředních orgánů státní správy, schválení prodeje předmětných státních hmotných rezerv Bezpečnostní radou státu a následně i vládou. Poslanci usnesení schválili. Ze 190 přihlášených jich bylo pro 107, proti 14 (zástupci ANO a ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD).

»Svalovat vinu na to, že státní hmotné rezervy neodpovídají úrovni potřeb ČR, na Správu státních hmotných rezerv, je alibismus, tuto správu zřizují krizové štáby ministerstev a spoluodpovídají za to ministři. A jestli ministr řekne, že ve státních hmotných rezervách bude to a to, a že to má podloženo krizovým plánem ministerstva, tak to tak bude,« doplnil Luzar.

Místo mědi, olova a hliníku lithium?

Současné zásoby kovů by podle Havlíčka mohly nahradit například kovy na bázi lithia, řeč podle něj byla také o jaderném palivu nebo tantalu. Připomněl, že bezpečnostní rada dává pouze doporučení, záležitost podle něj probere na nejbližším jednání vláda. Dalších 1,6 mld. Kč chce stát získat z prodeje kovů v roce 2021.

Komodity pro krizové stavy, např. záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin, schraňuje SSHR. Ve vlastních i pronajímaných skladech drží zásoby ropy, leteckého petroleje, potravin či léků. Struktura uchovávaných léků se má podle Havlíčka změnit. Kvalitní a v dostatečném množství jsou podle něj naopak třeba provizorní mosty pro případ přírodních katastrof.

Část zásob by podle něj nemusel schraňovat sám stát, ale domluvení partneři, kteří by je v případě potřeby zpracovávali. »Ministerstvo průmyslu a obchodu musí být koordinátorem, a to i produktovým,« řekl ministr. Činnost SSHR dříve mj. kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Havlíčka však odvolání Švagra na pořadu dne není. »O tom, co v zásobách bude, nerozhoduje pan Švagr, ale jednotlivé resorty, které musí někdo koordinovat,« dodal.

Luzar je rád, že bezpečnostní rada řekla, že do konce čtvrtletí se znovu podívá na systém krizového plánování ČR. »Ale ten úkol musí být uložený jednotlivým ministerstvům, ne SSHR,« dodal s tím, že ministerstva musí přepracovat krizové plány, a podle toho se budou měnit suroviny, které vláda schválí v rámci státních rezerv.

(ku)