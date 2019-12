Ilustrační FOTO - Haló noviny

ČR nemá účinné daně ke splnění cílů v ochraně klimatu

Česká republika nemá účinná daňová opatření, která by pomohla splnit cíle v ochraně klimatu, pokud jde o snížení emisí u dopravy i domácností. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřil nastavení finančních a daňových opatření spadajících do pravomocí ministerstev financí, dopravy a životního prostředí.

Podle NKÚ se státu nedaří motivovat obyvatele k používání ekologičtějších vozidel, ke snížení spotřeby energie a k přechodu na ekologičtější zdroje energie. Za většinou zemí EU tak zaostává.

»Z výsledků kontroly vyplynulo, že resorty svou úlohu neplní, jak by měly. Nepřipravily totiž taková daňová opatření, která by v ochraně klimatu výrazně pomohla,« uvedli kontroloři.

Podle ministerstev ale na ochranu klimatu nelze užít jen měřítka daňových opatření.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že zavádění opatření na snižování emisí se dlouhodobě věnuje. Uvedlo např. osvobození vozidel na alternativní paliva od dálničního poplatku od 1. ledna 2020, měření emisí vozidel za pomoci mobilních expertních jednotek nebo chystané zavedení ekologických složek mýta pro nákladní automobily. Podle mluvčího MD Františka Jemelky tak úřad finanční opatření k ochraně klimatu aktivně prosazuje.

Místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) chápe, že kontroloři NKÚ kontrolovali podle v současnosti platných předpisů, proto jejich zjištění nijak nezpochybňuje, zároveň se však zastala ministerstva, a i jako zpravodajka novely zákona o pozemních komunikacích potvrdila slova mluvčího. »Letos jsme schválili novelu, která se týkala nejen elektronických dálničních známek, ale součástí bylo rozdělení mýtné sazby pro vozidla nad 3,5 t, která má zohledňovat znečištění ovzduší, hluk, denní dobu a emisní třídu. Dále novela stanovila parametry v podobě osvobození od poplatku za mýtné pro automobily na elektrický, vodíkový a hybridní pohon. V současné chvíli ještě nedokážu posoudit, zda tato změna parametrů dokáže v budoucnosti ovlivnit ekologizaci v sektoru dopravy,« uvedla poslankyně.

Podle stínové ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíkové nejsou závěry NKÚ úplně překvapivé. »To, že se nám nedaří v ekologizaci dopravy, ale také v dalších oblastech, je prostě fakt,« řekla Haló novinám. »Já chápu, že je to citlivé téma, protože pořád je ekonomicky náročné, ale je na čase se tím začít vážně zabývat,« míní Pěnčíková.

NKÚ nehodnotí problematiku komplexně

MŽP uvedlo, že co se týká dopravy, financuje už několik let podporu elektromobility v krajích a obcích, obcím dalo možnost zavést nízkoemisní zóny nebo zjednodušilo zákon o posuzování vlivů na životní prostřední tak, aby se urychlila cesta k výstavbě obchvatů. Podle ministerstva financí je těžko pochopitelné, že NKÚ pro své hodnocení vybral pouze dopravu a domácnosti, a nehodnotí problematiku komplexně v kontextu české ekonomiky jako celku. V dopravě považuje mimo jiné za efektivní spíše rozšiřovat kroky směřující k budování patřičné infrastruktury, tedy sítě nabíjecích stanic. Uvedlo také, že například snížilo sazby DPH na deset procent u hromadné dopravy.

NKÚ zjistil, že sazby daní a poplatků, které souvisejí s používáním vozidel a měly pomoci k ekologizaci dopravy, od svého zavedení reálně klesly a už neplní svou funkci. Některé finanční nástroje jsou v podstatě nefunkční, například recyklační poplatek, který vznikl v roce 2009 a měl zabránit dovozu zastaralých vozidel do ČR. Jeho účinek byl v letech 2015 až 2018 jen zanedbatelný, uvedl NKÚ. Omezený dopad mají podle NKÚ také daňová opatření zaměřená na to, aby domácnosti přešly na ekologičtější zdroje vytápění. Pro spotřebitele je stále nejvýhodnější využívat uhlí.

Podle MŽP kontrolní úřad zcela pomíjí programy ministerstva jako kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. »Pozitivní efekt na snižování emisí je nezpochybnitelný, domácnostem šetří peněženky, pro všechny pak šetří emise, a cíleně tak pomáhá k ochraně ovzduší a klimatu,« uvedlo MŽP.

